Το σχήμα που θα επιλέξει ο Νίστρουπ για τον αγώνα ενάντια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τα πρόσωπα και το πόσο ροτέισον αναμένεται να κάνει.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (22:00-Magenta Sport 4-ANT1-Live απ' το Gazzetta) στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League με στόχο το 3/3, που θα τον βοηθήσει να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια, αφού θα κλειδώσει σχεδόν και μαθηματικά την ύπαρξή του στην πρώτη 24αδα.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να έχουν αρκετό κόσμο στο πλευρό τους, μετά και τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά το σερί (6/6) που τρέχουν, έπειτα από την ήττα και την κακή εμφάνιση στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του μόνο τους τραυματίες Κρίστιανσεν και Ουναΐ, καθώς και τους Τσάβες-Σαλάχ Εντίν, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αναλυτικά οι παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή του «τριφυλλιού»:

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

A Wise Reminder 🦉 #Panathinaikos #PAOFC #UECL https://t.co/t3jOwoUDT1 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 4, 2026

Η διάταξη, τα πρόσωπα και το ροτέισον

Ο Δανός τεχνικός έδωσε ένα hint σχετικά με τις προθέσεις αναφορικά με την ενδεκάδα του αποψινού λέγοντας πως για να κερδίσει η ομάδα του το αποψινό ματς, αλλά κι εκείνο με τον Ηρακλή δεν αρκούν έντεκα παίκτες, όμως ευτυχώς το δικό του ρόστερ έχει περισσότερους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.

Συμπλήρωσε δε απαντώντας σε άλλη ερώτηση πως δεν πρόκειται να προβεί σε μεγάλο ροτέισον, αφού στόχος του είναι να παρουσιάσει μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα προκειμένου να κάνει το 3/3 και να κλειδώσουν οι «πράσινοι» την 24αδα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα λεγόμενά του ως πιο πιθανό σενάριο βλέπουμε να διατηρεί αυτό το 4-4-2 που χρησιμοποιεί περισσότερο, έπειτα από την απώλεια του Ουναΐ εντάσσοντας σ' αυτό 3-5 παίκτες από κείνους που δεν παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής συνήθως.

A message from the boss. The rest is up to you ☘️ Tickets Available: https://t.co/sQZgeSagkZ #Panathinaikos #PAOFC #UECL https://t.co/BERGHSgbC0 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 4, 2026

Ο Πένια θα είναι δεδομένα κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του θα δούμε λογικά τους Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι, με την πιθανότητα να ξεκουραστεί ένας από τους δύο και να αγωνιστούν ο Κάτρης ή ο Πάλμερ-Μπράουν να μην είναι αυξημένη τούτη την ώρα.

Δεξιά θα είναι πιθανότατα ο Τσάπρας για να πάρει «ανάσες» ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος, αφού ο Κρίστιανσεν είναι τραυματίας και ο Σαλάχ-Εντίν εκτός λίστας.

Στη μεσαία γραμμή το γεγονός πως ο Κάνγκουα δεν θα μπορεί να αγωνιστεί κόντρα στον Ηρακλή λόγω της αποβολής που πήρε σημαίνει πως θα τον δούμε απόψε πιθανότατα έχοντας δίπλα του τον Λούζα, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο ματς με την ΑΕΚ. Λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν να βρεθούν βασικοί οι Κοντούρης και Τσιριβέγια.

Δεξιά λογικά θα δούμε τον Ταμπόρδα, ο οποίος θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ενώ αριστερά το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε τον Αντίνο να μένει στον πάγκο και τον Πελίστρι να παίρνει τη θέση του.

☘️😅 Το αστείο περιστατικό του Σαλάχ Εντίν με τον Τσιριβέγια στην τελευταία προπόνηση των πράσινων πριν την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφια #paofc https://t.co/gzqnlZiZSo November 4, 2026

Στην κορυφή της επίθεσης αναμένουμε να δούμε στο βασικό σχήμα τον Ραστόντερ έχοντας δίπλα του πιθανότατα τον Λιβάι Γκαρσία, με τον Τεττέη να διεκδικεί κι εκείνος τη θέση.

Ένα επίσης πιθανό σενάριο είναι να δούμε στα δύο άκρα τους Λιβάι Γκαρσία-Ταμπόρδα και μπροστά τους Ραστόντερ και Τεττέη, στην περίπτωση που δεν θελήσει να ξεκινήσει τον Πελίστρι.

Τον Ντέσερς δεν το συμπεριλαμβάνουμε τόσο, πρώτον γιατί αν ξεκινήσει τον Ραστόντερ έχουν ίδια χαρακτηριστικά και κινούνται στους ίδιους χώρους ενώ είναι πιθανό να θέλει να τον έχει φρέσκο για το δύσκολο ματς με τον Ηρακλή.