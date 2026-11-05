Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα
Με στόχο να συνεχίσει το απόλυτο και να κάνει το 3/3 στο φετινό Conference League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (5/11, Live στο Gazzetta) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική του θεσμού.
Οι Πράσινοι μετά τις νίκες με Μπόρατς Μπάνια Λούκα (2-1) και Καϊράτ Αλμάτι (1-5) θα ψάξουν ένα ακόμη τρίποντο, έχοντας στο πλάι τον κόσμο τους στο ΟΑΚΑ.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από τον ΑΝΤ1 όσο και από το Magenta Sport 4.
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