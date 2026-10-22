Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός: Με εξαιρετική κάθετη του Τεττέη ο Ντέσερς έκανε το 0-3
Αν λέγαμε πως ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του με την Καϊράτ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, στο δεύτερο μπήκε όχι απλά δυνατά αλλά ιδανικά.
Οι «πράσινοι» σχεδόν με την σέντρα κατάφεραν να βάλουν τέλος στο ματς με τον Ντέσερς να κάνει το 0-3. Συγκεκριμένα ο Τεττέη με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Νιγηριανό επιθετικό και αυτός μπήκε στην περιοχή και με δυνατό αριστερό σουτ έκανε το 3-0 για το «τριφύλλι».
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