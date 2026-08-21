Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Αυτές είναι οι τρεις φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται το τριφύλλι

Δείτε τις φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός από τον χθεσινό αγώνα της ομάδας κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός χθες βράδυ (21/08) ήταν ο ιδανικός αυτόχειρας απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε, καθώς κατάφερε να χάσει το προβάδισμα δύο τερμάτων και έμεινε στην ισοπαλία με σκορ 2-2, με τους πράσινους βέβαια να έχουν έντονα παράπονα από τη διατησία του αγώνα.

Το τριφύλλι εξέφρασε επίσημα τη δυσαρέσκεια του αυτή τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την UEFA μετά τη νέα έλλειψη σεβασμού που βιώσαμε χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ με τις εις βάρος μας διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες αλλοίωσαν το αποτέλεσμα του αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε και κατ’ επέκταση τα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία».

Οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός

Η πρώτη φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός συνέβη περίπου στα μισά του δεύτερου μέρους, όταν οι πράσινοι, όντας μπροστά στο σκορ με 2-0, δεν πήραν πέναλτι. Συγκεκριμένα σε μία σέντρα του Πελίστρι υπάρχει χέρι εντός περιοχής από τους Τσέχους και υποψία παράβασης, η οποία δεν υποδείχθηκε ποτέ.

Η επόμενη φάση ήρθε πριν από το πρώτο τέρμα της Κράλοβε, το οποίο σύμφωνα με το τριφύλλι ξεκινάει από επιθετικό φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο, με τη φάση όμως να συνεχίζεται κανονικά και εν τέλει να καταλήγει σε γκολ. Το VAR δεν μπορούσε να επενέβη, αφού μετά από το φάουλ υπήρξε διώξιμο και άρα αλλαγή κατοχής, όποτε το γκολ μέτρησε κανονικά.

Η τελευταία φάση αφορά το γκολ της ισοφάρισης των Τσέχων, που προήλθε από εκτέλεση φάουλ και το οποίο οι πράσινοι θεωρούν πως είναι αντικανονικό, υποστηρίζοντας πως υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση στο τείχος.

Θυμίζουμε πως ο Κανονισμός 13 της IFAB αναφέρει πως όταν 3 ή περισσότεροι αμυνόμενοι σχηματίζουν τείχος, όλοι οι επιτιθέμενοι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από το τείχος μέχρι να μπει η μπάλα στο παιχνίδι. Αν επιτιθέμενος βρίσκεται μέσα στο 1 μέτρο όταν εκτελείται το φάουλ, καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.