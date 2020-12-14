Νίστρουπ: «Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας»

Όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το 2-2 του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός είδε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ το 2-0 να γίνεται 2-2 από τη Χράντετς Κράλοβε, με τον προπονητή των πρασίνων, Τζέικομπ Νίστρουπ να τονίζει στον ΣΚΑΪ μετά το τέλος της αναμέτρησης:

«Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Ενώ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, έπρεπε να ήμασταν πιο κυνικοί και ουσιαστικοί. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να επιτεθεί. Το δεύτερο γκολ είναι ανεπίτρεπτο. Φταίμε για το αποψινό αποτέλεσμα, το οποίο είναι απογοητευτικό».

Στη συνέχεια ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού πρόσθεσε: «Θα αναλύσω τον αγώνα μετά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε στην Τσεχία. Πρέπει να παίξουμε με αυτοπεποίθηση και να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε».