Οπαδοί Μπεϊτάρ: «Μας επιτέθηκαν και μας έβρισαν φιλοπαλαιστίνιοι»

Οι οπαδοί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ανέφεραν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη μια ώρα πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας στην Κύπρο για τα προκριματικά του Conference League.

Οι οπαδοί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ δέχθηκαν επίθεση από φιλοπαλαιστίνιους στην Κύπρο! Οι Ισραηλινοί αντιμετώπισαν την ΑΕΚ Λάρνακας στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League.

Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν νικητές με 1-0 από «το νησί της Αφροδίτης» χάρη στο γκολ του Καραμπαλί στο 77ο λεπτό και απέκτησαν προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Όμως μια ώρα πριν τη σέντρα, το ποδόσφαιρο πέρασε σε... δεύτερη μοίρα αφού αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Μπεϊτάρ και φιλοπαλαιστίνιων, όπως ισχυρίστηκαν οι υποστηρικτές της ισραηλινής ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η Αστυνομία επενέβη για να μην πάρει ακραίες διαστάσεις το περιστατικό, ενώ χρειάστηκαν και ασθενοφόρα για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο απολογισμός της συμπλοκής ήταν επτά συλλήψεις και δύο τραυματίες.