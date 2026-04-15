Ο στόπερ της ΑΕΚ Φιλίπε Ρέλβας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Πορτογάλος άσος της Ένωσης στάθηκε στο πέναλτι που δόθηκε στον πρώτο αγώνα και τόνισε ότι σε ανάλογη περίπτωση στην Ελλάδα, η ίδια φάση δεν δόθηκε πέναλτι (ενδεχομένως αναφέρθηκε στο ματς με το Βόλο).

Αναλυτικά το σχόλιο του Ρέλβας, όταν ρωτήθηκε για το αν μίλησε με τον διαιτητή για το πέναλτι στο Βαγέκας: «Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Κάναμε πολλά λάθη και οι διαιτητές μπορεί να κάνουν λάθη. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν πέναλτι, έχει συμβεί και την Ελλάδα και δεν έχει δοθεί. Το σημαντικό είναι να γυρίσουμε τον προημιτελικά, μπορούμε να το καταφέρουμε και αυτός είναι ο στόχος».