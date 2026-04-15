Η ΑΕΚ ολοκληρώνει με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με τη Ράγιο. Κανονικά στο πρόγραμμα όπως αναμενόταν και ο Μαρίν, με δεμένο πόδι ο Ρέλβας που βέβαια προπονήθηκε κανονικά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επανέλαβε την πίστη του στη συνέντευξη Τύπου ότι οι παίκτες της ΑΕΚ μπορούν να ανατρέψουν το 3-0 του Βαγέκας και να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Αμέσως μετά, η Ένωση βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο με όλους τους διαθέσιμους παίκτες για τον Σέρβο τεχνικό να είναι παρόντες.

Ανάμεσά τους, όπως αναμενόταν και ο Μαρίν, ο οποίος είχε ένα χτύπημα από το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» και είχε αγωνιστεί με ένεση στο δεύτερο μέρος στο Βαγέκας, με τον Ρουμάνο χαφ να παίρνει μέρος κανονικά και στην τελευταία προπόνηση.

Απών ήταν φυσικά ο Μάνταλος, ο οποίος έχει ένα μυϊκό πρόβλημα από το ματς στην Ισπανία και δεν θα είναι διαθέσιμος, κάτι που ήταν γνωστό, αλλά και ο Γιόβιτς που δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι καθώς είναι τιμωρημένος μετά την κάρτα που πήρε στο Βαγέκας.

Επίσης ο Ρέλβας, εμφανίστηκε στην προπόνηση με δεμένο το δεξί του πόδι, αλλά ο Πορτογάλος μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα και συμμετείχε στο πρώτο τέταρτο που ήταν ελεύθερο για τους εκπροσώπους του Τύπου.