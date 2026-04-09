Η ΑΕΚ της υπέρβασης μπροστά σε ιστορική πρόκληση!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη διαδρομή του Δικέφαλου του Νίκολιτς στην Ευρώπη, τις υπερβάσεις από το καλοκαίρι έως τώρα και αυτή που απαιτείται...

Ήταν 24 του Ιουλίου του 2025 όταν ξεκινούσε η πλέον δύσκολη και απαίτηση υποχρέωση της ΑΕΚ να πετύχει την πρώτη υπέρβασή της και να κλειδώσει την παρουσία της σε League stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετώπισε αρχικά την Χάποελ Μπερ Σεβά στην Νέα Φιλαδέλφεια και επικράτησε με 1-0 για να εξασφαλίσει την πρόκριση την επόμενη εβδομάδα (31/07) με το ισόπαλο 0-0! Ακολούθησε ο Άρης Λεμεσού το εμπόδιο του οποίου η Ένωση ξεπέρασε και πάλι με μια ισοπαλία στην Κύπρο (2-2) και επικράτηση στην Αθήνα με 3-1 προτού έρθει το τελευταίο και πλέον δύσκολο ζευγάρι αγώνων: ο Δικέφαλος έπρεπε να ξεπεράσει και την Άντερλεχτ ως ανίσχυρη στη διαδικασία προκειμένου να φτάσει να κλειδώσει τη συμμετοχή της στην League phase του Conference. Το κατάφερε και αυτό πάλι με μια ισοπαλία στο Βέλγιο και τις Βρυξέλλες (1-1) και μια νίκη στης Φιλαδέλφειας τα μέρη (2-0) με απόδοση που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης για το ποια ομάδα άξιζε να πάρει το εισιτήριο για να συνεχίσει στην Ευρώπη από τις συγκεκριμένες δυο που ήρθαν αντιμέτωπες στα τέλη Αυγούστου...

Η πρώτη και μεγαλύτερη όλων υπέρβαση για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ήταν γεγονός και η αμφιβολία και τα ερωτηματικά για την ομάδα το καλοκαίρι, έδωσαν τη θέση τους στην αναγνώριση και την ελπίδα το Φθινόπωρο, ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάμε καλά φέτος στην Ευρώπη! Με αυτή τη σκέψη και την αισιοδοξία της προκριματικής διαδικασίας φτάσαμε στην κλήρωση για την League phase του Conference και η αισιοδοξία με το πού έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι της Ένωσης αντικαταστάθηκε με πρεπει και με υποχρέωση πρόκρισης. Ήταν γεγονός ότι ο δρόμος για να μπεις στην League phase ήταν πιο δύσκολος από το να εξασφαλίσεις ευρωπαϊκή συνέχεια και μετά τον Δεκέμβριο. Η υποχρέωση λοιπόν ήταν η συνέχεια το δίχως άλλο, η υπέρβαση ήταν να κλειδώσει θέση στην πρώτη 8αδα, ή πιο σωστά αν ήταν εφικτό βάση αποτελεσμάτων, ακόμη και στην 4αδα προκειμένου να βρεθεί απ' ευθείας στους "16" της διοργάνωσης. Κάτι που πέτυχε ο Δικέφαλος χάρη σε σούπερ δίπλα στα δύσκολα: σε Φλωρεντία και Σαμσούντα.

Η δεύτερη υπέρβαση ήταν γεγονός για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην Ευρώπη και η προσφορά της στον εαυτό της (από 159 στο ranking βρίσκεται ήδη στο 91 και αν τα καταφέρει με την Ράγιο ίσως πάει πολύ πιο ψηλά), αλλά και στην χώρα, μιας και μετά τη τρίτη υπέρβαση στην ίδια σεζόν, την παρουσία στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, η ΑΕΚ αποτελεί την ομάδα που φέτος έδωσε στην χώρα τους περισσότερους βαθμούς ως όφειλε... Για να πετύχει την παρουσία του στην αποψινή βραδιά στην Μαδρίτη, ο Δικέφαλος έπρεπε να κάνει μια ακόμη υπέρβαση απέναντι στην Τσέλιε του Τσέφεριν που ήδη είχε παρουσία στους "8" της συγκεκριμένης διοργάνωσης της περασμένης σεζόν και είχε νικήσει την ΑΕΚ στη διαδικασία της League phase και μάλιστα σβηστά. Το 0-4 του πρώτου αγώνα στην Σλοβενία, το οποίο ήταν κολακευτικό για τον αντίπαλο και θα έπρεπε να ήταν το διπλάσιο δίχως υπερβολή, έφερε μια αδιάφορη ρεβάνς και με κακή εμφάνιση ήττα ανώδυνη για την ομάδα στην Νέα Φιλαδέλφεια (0-2).

Τώρα η ΑΕΚ του Νίκολιτς αναζητεί μια ακόμη ευρωπαϊκή υπέρβαση απέναντι σε Ισπανική ομάδα, ένα σούπερ αποτέλεσμα σε χώρα όπου σε 63 συνολικά αναμετρήσεις υπάρχει μόλις μία νίκη ελληνικής ομάδας, του Άρη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-3, καμία άλλη στις υπόλοιπες 62 φορές δεν το κατάφερε με οποιονδήποτε αντίπαλο. Γεγονός το οποίο αν μη το άλλο αναδεικνύει τον βαθμό δυσκολίας της Ένωσης για την αποψινή αναμέτρηση απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο η οποία μάλιστα τα πηγαίνει καλά στην La Liga έχοντας και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μιας και βρίσκεται στην 13η θέση και όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ και οι αναλύσεις τους θα βρεθεί πολύ πιο πάνω, την βλέπουν για 8αδα, τη στιγμή που τα η εικόνα της με τους μεγάλους της Ισπανίας είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων τους ανταγωνιστική! Αυτό θαρρώ τα λέει όλα όπως και η αναγνώριση των αντιπάλων με πιο πρόσφατη αυτή της Μπαρτσελόνα και τις δηλώσεις του Φλικ για την Ράγιο μετά το πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι στην Βαρκελώνη (ίδρωσε η πρωτοπόρος Μπάρτσα να επικρατήσει με 1-0)!

Ωστόσο όπως δήλωσε και ο Μάρκο Νίκολιτς τα όνειρα είναι για να σβήνουν και να τα ζούμε και αυτό ελπίζουμε απόψε και σε μια εβδομάδα για την ΑΕΚ. Να ζήσουμε το όνειρο της πρόκρισης ξανά σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης όπως το 1977, τόσο πίσω πρέπει να πάμε, για την Ένωση η οποία έγινε η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει συμμετάσχει σε προημιτελική φάση κάθε ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Αν καταφέρει ο Δικέφαλος και αυτήν την υπέρβαση θα γίνει μόλις η δεύτερη ελληνική ομάδα που θα φτάνει για δεύτερη φορά στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, το έχει κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός (τρεις συνολικά), κανείς άλλος... Γεγονός που από μόνο του αποτελεί ιστορική πρόκληση για την ΑΕΚ και τον Σέρβο τεχνικό της ο οποίος ήδη στην πρώτη του σεζόν πεινάει το όνομά του στην ιστορία της ομάδας και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί αυτή η σούπερ έως τώρα σεζόν, δεν αποκλείεται να καταφέρει το κεφάλαιο του να είναι είτε πολύ καλό, είτε μοναδικό, είτε ακόμη και χρυσό...

***Καλή επιτυχία Α.Ε.Καρα μου και εμείς σήμερα ραντεβού στους "Galacticos" το μεσημέρι στις 14:00 και φυσικά με τη λήξη της αναμετρησης στο Βαγέκας, ξανά στους "Galacticos" και στο YouTube του Gazzetta για την ευρωπαϊκή βραδιά της ΑΕΚ...