Τα χρήματα που έχει βάλει στα ταμεία της η ΑΕΚ μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ παρόλο που δεν ήταν καλή και ηττήθηκε στη ρεβάνς με την Τσέλιε πήρε την πρόκριση της στα προημιτελικά του Conference League.

Φυσικά η νέα πρόκριση του Δικεφάλου αύξησε ακόμα περισσότερο τα έσοδα του κλαμπ. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ πήρε μπόνους 1,3 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι στιγμής έχει εξασαφαλίσει 10.732.000 ευρώ.

Η Ένωση πήρε 400.000 ευρώ από την τελευταία νίκη της στη League Phase του Conference League, άλλα τόσα από το πριμ για τις θέσεις 1-8 και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16», ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, ο Δικέφαλος είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Τα χρήματα στο Conference League

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση Conference League: 4.000.000+3.000.000