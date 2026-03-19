ΑΕΚ: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει με την πρόκριση στα προημιτελικά
Η ΑΕΚ παρόλο που δεν ήταν καλή και ηττήθηκε στη ρεβάνς με την Τσέλιε πήρε την πρόκριση της στα προημιτελικά του Conference League.
Φυσικά η νέα πρόκριση του Δικεφάλου αύξησε ακόμα περισσότερο τα έσοδα του κλαμπ. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ πήρε μπόνους 1,3 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι στιγμής έχει εξασαφαλίσει 10.732.000 ευρώ.
Η Ένωση πήρε 400.000 ευρώ από την τελευταία νίκη της στη League Phase του Conference League, άλλα τόσα από το πριμ για τις θέσεις 1-8 και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16», ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ.
Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, ο Δικέφαλος είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.
Τα χρήματα στο Conference League
Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ
Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
Κατάκτηση Conference League: 4.000.000+3.000.000
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.