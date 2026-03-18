Ο Μπάρναμπας Βάργκα τουλάχιστον για τα πρώτα 15 λεπτά της προπόνησης της ΑΕΚ ενόψει της ρεβάνς με την Τσέλιε έκανε ατομικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της διαχείρισης.

Την τελευταία της προπόνηση ενόψει της αυριανής ρεβάνς με την Τσέλιε πραγματοποίησε η ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης στην Allwyn Arena, με την Ένωση να ολοκληρώνει την προετοιμασία της, έχοντας κάνει σχεδόν όλη τη δουλειά για την πρόκριση στους «8» του Conference League μετά το 0-4 της Σλοβενίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πάντως στη συνέντευξη Τύπου ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει και πως θέλει οι παίκτες του να μπουν σαν να ψάχνουν την ανατροπή από το πρώτο παιχνίδι, υπογραμμίζοντας ότι θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

🟡⚫️ Η σύντομη ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ πριν την τελευταία προπόνηση ενόψει της ρεβάνς με την Τσέλιε στην Allwyn Arena. @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/Pajh9DoyKg — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) March 18, 2026

Στο πρώτο τέταρτο της προπόνησης που ήταν ανοικτό για τους εκπροσώπους του Τύπου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα ο Ούγγρος επιθετικός μπήκε στο γήπεδο μερικά λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος και έκανε χαλαρό τρέξιμο περιμετρικά, κάτι που συνέχισε μέχρι να περάσει το πρώτο τέταρτο που ήταν ελεύθερο για τους εκπροσώπους του Τύπου στην προπόνηση.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αυτό το ειδικό πρόγραμμα του Βάργκα είναι στο πλαίσιο της διαχείρισης που γίνεται με τον Ούγγρο φορ και δεν φαίνεται να συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

Ο Σέρβος τεχνικός πριν την έναρξη του προγράμματος έκανε μια σύντομη ομιλία στους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου και στη συνέχεια ξεκίνησε η προπόνηση των κιτρινόμαυρων.