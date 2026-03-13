Τσέλιε - ΑΕΚ 0-4: Η Ένωση ισοφάρισε τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της

Τσέλιε - ΑΕΚ 0-4: Η Ένωση ισοφάρισε τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της

Η ΑΕΚ διέλυσε την Τσέλιε, αλλά δεν έκανε ρεκόρ ευρείας νίκης εκτός έδρας στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ έκανε πάρτι στη Σλοβενία. Συνέτριψε 4-0 εκτός έδρας την Τσέλιε και απομένει η ρεβάνς για να σφραγίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Το 0-4, ωστόσο, δεν είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ στην ιστορία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ισοφάρισε αυτό που κατέχει και δεν είναι στο πολύ μακρινό παρελθόν.

Την πρώτη Αυγούστου 2004 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League η ΑΕΚ νίκησε με το ίδιο σκορ 4-0, την Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλδες από την Ανδόρα.

