Το μοναδικό ρεκόρ της ΑΕΚ Λάρνακας στην Ευρώπη!
Η ΑΕΚ Λάρνακας τα κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τη φετινή σεζόν επί της Κρίσταλ Πάλας, φεύγοντας από το Λονδίνο με την ισοπαλία (0-0) και αφήνοντας ανοιχτή την πρόκριση για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Κύπρο.
Το σύνολο του Χάβι Ροθάδα κατάφερε να κρατήσει το «0» στην άμυνα για ακόμη μία φορά τη τρέχουσα σεζόν, ενώ συνολικά από τον Σεπτέμβρη έως τώρα σε 8 ευρωπαϊκα παιχνίδια έχει δεχθεί μονάχα ένα γκολ και αυτό στην εκτός έδρας ισοπαλία με 1-1 απέναντι στη Χάκεν στη Σουηδία.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta, η επίδοση αυτή της Κυπριακής ομάδας είναι μοναδική, καθώς έχει δεχθεί τα λιγότερα γκολ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ανάμεσα στις 108, που αγωνίστηκε φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Επίσης, η άμυνα του συλλόγου από τη Λάρνακα έχει δει μονάχα ένα! από τα 83 σουτ που έχει αντιμετωπίσει να καταλήγει στα δίχτυα και αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς μπορεί αδιαμφισβήτητα να πιστεύει στο όνειρο, το οποίο σε πρώτη φάση είναι το να αποκλείσει την πανάκριβη και πανίσχυρη Κρίσταλ Πάλας.
1 - AEK Larnaca have conceded just one goal in seven UEFA matches since the start of the league phase last September, the fewest of any side in European competition.— OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2026
The Cypriot side have seen only one of the 83 shots they’ve faced find the back of the net.
Fortress.… pic.twitter.com/QHbiguT6Zn
