Το μοναδικό ρεκόρ της ΑΕΚ Λάρνακας στην Ευρώπη!

Η «ξέφρενη» πορεία της ΑΕΚ Λάρνακας στο φετινό Conference League, έχει συνοδευτεί από ένα μοναδικό ρεκόρ.

Η ΑΕΚ Λάρνακας τα κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τη φετινή σεζόν επί της Κρίσταλ Πάλας, φεύγοντας από το Λονδίνο με την ισοπαλία (0-0) και αφήνοντας ανοιχτή την πρόκριση για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Κύπρο.

Το σύνολο του Χάβι Ροθάδα κατάφερε να κρατήσει το «0» στην άμυνα για ακόμη μία φορά τη τρέχουσα σεζόν, ενώ συνολικά από τον Σεπτέμβρη έως τώρα σε 8 ευρωπαϊκα παιχνίδια έχει δεχθεί μονάχα ένα γκολ και αυτό στην εκτός έδρας ισοπαλία με 1-1 απέναντι στη Χάκεν στη Σουηδία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta, η επίδοση αυτή της Κυπριακής ομάδας είναι μοναδική, καθώς έχει δεχθεί τα λιγότερα γκολ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ανάμεσα στις 108, που αγωνίστηκε φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Επίσης, η άμυνα του συλλόγου από τη Λάρνακα έχει δει μονάχα ένα! από τα 83 σουτ που έχει αντιμετωπίσει να καταλήγει στα δίχτυα και αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς μπορεί αδιαμφισβήτητα να πιστεύει στο όνειρο, το οποίο σε πρώτη φάση είναι το να αποκλείσει την πανάκριβη και πανίσχυρη Κρίσταλ Πάλας.