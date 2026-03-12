Τσέλιε - ΑΕΚ: Το καθιερωμένο τελετουργικό του Νίκολιτς που αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Ένωσης
Ο Μάρκο Νίκολιτς το έχει συνήθεια όπως είναι γνωστό να κάνει το τελετουργικό του πριν τα παιχνίδια της ΑΕΚ κατά την άφιξη της αποστολής στο γήπεδο.
Στέκεται μπροστά από τις δύο άκρες του πάγκου, βάζοντας τα χέρια στο πρόσωπο και κάνοντας τον σταυρό του.
Αυτό έκανε φυσικά και εδώ στο Τσέλιε με το που έφτασε η ΑΕΚ στο γήπεδο και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ άκουσε και το όνομά του να γίνεται σύνθημα από την εξέδρα των φίλων της Ένωσης που αρχίζει να γεμίζει.
🦅 Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο γήπεδο της Τσέλιε.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 12, 2026
Το καθιερωμένο τελετουργικό του Νίκολιτς μπροστά από τον πάγκο.
🎥 @dimitrisvergos #aekfc pic.twitter.com/nOhClM9F5g
