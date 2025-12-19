Όλομουτς: Ευχαρίστησε την ΑΕΚ για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League
Η ΑΕΚ δεν πανηγύρισε μόνο τη δική της πρόκριση στους «16» του Conference League, αλλά άθελά της έσωσε και τη Σίγκμα Όλομουτς. Το πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στα τελευταία λεπτά απέναντι στην Κραϊόβα άλλαξε τις ισορροπίες στον όμιλο κι έδωσε στους Τσέχους το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Η Όλομουτς μάλιστα θέλησε λίγες ώρες μετά να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της απέναντι στην Ένωση με ανάρτησή της στα social media.
Ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας πόσταρε ένα GIF με έναν γορίλα να λέει τη λέξη «Ευχαριστώ» επιστρατεύοντας και το χιούμορ για να δώσει τα εύσημα στην Ένωση.
🫶 @AEK_FC_OFFICIAL pic.twitter.com/IiOwv7ibd5— SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) December 18, 2025
