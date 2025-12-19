Ο Στέφαν Μπαϊαράμ μετά την ήττα της Κραϊόβα από την ΑΕΚ εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία και υποστήριξε πως ήταν ένα από τα δυσκολότερα βράδια της καριέρας του.

Η Κραϊόβα γνώρισε έναν οδυνηρό αποκλεισμό από τη συνέχεια στο Conference League, μετά την ήττα με 3-2 από την ΑΕΚ στην 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase. Οι Ρουμάνοι έφτασαν μια ανάσα από την πρόκριση, όμως τα γκολ των Κουτέσα και Γιόβιτς τούς άφησαν εκτός, κάτι που προκάλεσε έντονη απογοήτευση στη φιλοξενούμενη ομάδα.

Κύριος εκφραστής αυτής της πικρίας ήταν ο Στέφαν Μπαϊαράμ, ένας εκ των δύο σκόρερ της Κραϊόβα, ο οποίος εξέφρασε στα Μέσα της πατρίδας του τα παράπονά του τόσο για την εξέλιξη του αγώνα όσο και για τη διαιτησία.

Ο 22χρονος εξτρέμ στάθηκε ιδιαίτερα σε ορισμένες αποφάσεις του Γεωργιανού διαιτητή, αφήνοντας να εννοηθεί πως πολλές από αυτές ήταν υπέρ της Ένωσης λόγω του ότι έπαιζε στην έδρα της. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πολύ ανώτεροι αγωνιστικά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Είναι η πρώτη φορά που δεν βρίσκω λόγια. Είναι η πιο σκοτεινή βραδιά από τότε που ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο. Δεν έχω καμία εξήγηση για τα όσα έζησα. Ήμασταν μπροστά στο σκορ με 2-0, θα μπορούσαμε να το κάνουμε 3-0. Δεν ξέρω τι να πω. Σκοράρανε στο 90’+8’ και στο 90’+15’, δεν περίμενα καν να ισοφαρίσουν.

Έχουν ποιοτικούς παίκτες, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Αποχωρούμε θυμωμένοι. Κάναμε πολύ καλή πορεία σε αυτή τη διοργάνωση, από τα προκριματικά. Νικήσαμε πολύ καλές ομάδες και γι’ αυτό ο θυμός μας είναι μεγάλος. Αν μας κέρδιζαν με 3-0 ή 4-0, θα ήταν διαφορετικά. Αξίζαμε να προχωρήσουμε, όμως φεύγουμε απογοητευμένοι. Δεχθήκαμε γκολ στο 90’+8’, το ματς θα μπορούσε να είχε τελειώσει 2-2.

Το περιμέναμε αυτό, αφού η ΑΕΚ έπαιζε στην έδρα της, ήταν λογικό τα σφυρίγματα να πηγαίνουν τα περισσότερα υπέρ της».

