Στην τελευταία φάση του αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα ο Βίντα κέρδισε πέναλτι και ο Γιόβιτς το εκτέλεσε εύστοχα για το 3-2.

Απίθανα πράγματα στη Νέα Φιλαδέλφεια! Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 90+8' έχασε με 1-2 και στο φινάλε πήρε σπουδαία νίκη με 3-2 και πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Conference League.

Ο Κουτέσα με το γκολ του στο 90+8' ισοφάρισε σε 2-2 και διαμόρφωσε σκορ 8αδας, όμως στο τέλοςη Ένωση με πρωταγωνιστές τους Βίντα - Γιόβιτς έκανε την ανατροπή και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Στο 90+10' ο Βίντα ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής σε πρώτο χρόνο δεν είδε το πέναλτι, όμως ανακάλεσε την απόφαση του έπειτα από on-field review. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεσε και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ο αγαπημένος της κερκίδας Ντομαγκό Βίντα με το γκολ που έβαλε την ΑΕΚ στο ματς και το κερδισμένο πέναλτι. Μετά το τέλος οι Ενωσίτες φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Κροάτηm captain του Δικεφάλου.