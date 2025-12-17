Ο Μάρκο Νίκολιτς κρατάει στην «τσίτα» τους παίκτες της ΑΕΚ ενόψει Κραϊόβα με οδηγό τα μεγάλα αποτελέσματα σε Φλωρεντία και Σαμσούντα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο νικηφόρο σερί που «τρέχει» η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει φροντίσει να διατηρεί ένα επιτυχημένο μοτίβο. Κρατάει συνεχώς σε εγρήγορση τους παίκτες του διατηρώντας τους προσγειωμένους παρά τα μεγάλα αποτελέσματα και την ίδια διαχείριση έχει ακολουθήσει και ενόψει του αυριανού (18/12, 22:00) αγώνα με την Κραϊόβα στην OPAP Arena. Η Ένωση με νίκη περνάει απευθείας στους «16» του Conference League, με τον Σέρβο τεχνικό να θέλει απόλυτη προσήλωση στο πλάνο.

Το στίγμα το έδωσε ξανά ο Νίκολιτς κάνοντας λόγο ότι θα πρέπει να δοθεί μια μάχη και πως η αναμέτρηση με τη ρουμανική ομάδα δεν θα είναι... φιέστα ή καρναβάλι και πως αυτό που απαιτείται είναι όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ να παραμείνουν ενωμένοι σαν μια γροθιά. Οδηγός για τον Νίκολιτς είναι τα σπουδαία διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα και πάνω εκεί θέλει να πατήσει προκειμένου η Ένωση να πλασαριστεί στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Τα πιθανά σχέδια του Νίκολιτς κόντρα στην Κραϊόβα

Ο Ρέλβας μπήκε κανονικά στην τελευταία προπόνηση και θα είναι διαθέσιμος, ενώ αντίθετα ο Μουκουντί έκανε ατομικό και είναι αμφίβολος, με τους Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς να είναι δεδομένα εκτός, όπως φυσικά και εκείνοι που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή οι Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, Γιόνσον και Οντουμπάτζο.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, ο Στρακόσα θα είναι στην εστία και στην άμυνα ο Πήλιος έχει προβάδισμα για αριστερά, ο Ρότα θα είναι δεξιά και ο Ρέλβας με τον Βίντα θα αποτελούν το δίδυμο των στόπερ. Αν πάμε στη λογική των δύο τελευταίων εκτός έδρας ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, κάτι που συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες, τότε οι Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα και Μάνταλος μπορεί να βρεθούν μαζί στον άξονα, με τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς στην επίθεση. Η άλλη εκδοχή θα μπορούσε να ήταν με τη χρησιμοποίηση των Ελίασον και Κοϊτά στα άκρα, εφόσον ο Νίκολιτς επέλεγε σχηματισμό με ακραίους, με τους Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλο στον άξονα και τον Γιόβιτς στην κορυφή.