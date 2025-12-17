Ο τεχνικός της Κραϊόβα, Φιλίπε Κοέλιο στη συνέντευξη Τύπου στην OPAP Arena τόνισε πως ο αυριανός αγώνας με την ΑΕΚ θα είναι πρόκληση για την ομάδα του απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, όπως χαρακτήρισε τους κιτρινόμαυρους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φιλίπε Κοέλιο στη συνέντευξη Τύπου:

Για τις σκέψεις του για το παιχνίδι: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που μετράει δέκα νίκες και μια ισοπαλία στα τελευταία 11 παιχνίδια. Θα είναι μια πρόκληση για μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια τέτοια εκτός έδρας αναμέτρηση».

Για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: «Ήρθαμε να παίξουμε, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μας επηρεάζει, είμαστε επικεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση».

Για το αν έχει αποφασίσει για την ενδεκάδα και για τους τραυματίες που υπάρχουν: «Έχουμε άλλη μια προπόνηση. Προερχόμαστε από βεβαρημένο πρόγραμμα. Μετά τη σημερινή προπόνηση θα πάρουμε την απόφασή μας για την ενδεκάδα».

Για την πίεση που υπάρχει για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι: «Έχουμε μάθει ότι μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε απέναντι σε δυνατές ομάδες. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση απέναντι σε έναν δύσκολο και δυνατό αντίπαλο. Το σίγουρο είναι ότι θα βελτιωθούμε και θα μάθουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Πάντα παίζουμε για τη νίκη. Δεν είναι καλή ιδέα να έρθουμε να παίξουμε για την ισοπαλία. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό και θα δούμε στο τέλος το αποτέλεσμα. Δεν ήρθαμε να παίξουμε για την ισοπαλία, αν το κάνουμε πιθανότατα θα χάσουμε».

Για το αν θεωρεί ότι είναι 50-50, όπως είπε ο Νίκολιτς: «Πάντα στο ποδόσφαιρο είναι 50-50. Ποτέ δεν νικάς ή χάνεις πριν παίξεις. Πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και να προσπαθείς για το καλύτερο. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για πιθανότητες».

Για την άποψη που έχει σχηματίσει για την ΑΕΚ: «Όλοι οι παίκτες της είναι εξαιρετικοί. Είναι μια ομάδα που είναι πλήρης. Της αρέσει να ελέγχει την κατοχή, έχει εμπειρία, γνωρίζει πότε να επιτεθεί. Έχει καλά επιθετικά στημένα και ψηλούς παίκτες. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και είναι μια πρόκληση για μας αυτή η εκτός έδρας αναμέτρηση».

Τσικαλντάου: «Δυνατή ομάδα η ΑΕΚ, καλός παίκτης και φίλος ο Μαρίν»

Τους παίκτες της Κραϊόβα εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Αλεξάντρου Τσικαλντάου:

Για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ: «Περιμένουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για την πρόκριση. Έχουμε καλές προσδοκίες, γνωρίζοντας πως είναι η τελευταία μας ελπίδα για να προκριθούμε. Πάντα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο».

Για την ποιότητα της ΑΕΚ και τον Ραζβάν Μαρίν: «Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα, γνωρίζουμε τον Μαρίν που είναι ένας καλός παίκτης και καλός φίλος. Θυμάμαι το παιχνίδι που είχαμε χάσει πριν χρόνια στα προκριματικά. Πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ. Η ΑΕΚ είναι μια δυνατή ομάδα και πρέπει να τα δώσουμε όλα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και θα παλέψουμε για τη νίκη».