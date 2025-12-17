Δημάτος: «Κρας τεστ για την Ελλάδα η τελευταία αγωνιστική του Conference League»

Ο Αντρέας Δημάτος έκανε μία ανάρτηση σχετικά με την μάχη της Ελλάδας για την 11η θέση με την Πολωνία και το πόσο ρόλο θα παίξουν τα αποτελέσματα της Πέμπτης σ' αύτην.

Ο media consultant της UEFA, Αντρέας Δημάτος έκανε ένα ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook προκειμένου να ενημερώσει για την κρισιμότητα της τελευταίας αγωνιστικής του Conference League την Πέμπτη (18/12) στην μάχη που δίνει η Ελλάδα για να διατηρηθεί στην 11η θέση και να κρατήσει πίσω της την 12η Πολωνία.

Τέσσερις πολωνικές ομάδες θα ριχθούν στην μάχη σε μία μέρα που η χώρα μας έχει μόνο την ΑΕΚ, αφού γίνονται αγώνες μόνο για το Conference League και όχι το Europa, η οποία θα προσπαθήσει να προασπίσει την διαφορά των 1.200 πόντων που έχουμε με την χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Η ανάρτηση του Δημάτου

«Σημαντικό κρας τεστ και για την Ελλάδα αποτελεί η αυριανή βραδιά με την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League!

H λογική λέει ότι για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της εφετινής σεζόν η χώρα μας θα αισθανθεί τόσο μεγάλη πίεση από την 12η Πολωνία, τη μοναδική στην ουσία απειλή για τη διατήρηση της 11ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA στην εφετινή σεζόν.

Και είναι λογικό από τη στιγμή που θα έχουμε την ΑΕΚ απέναντι σε τέσσερις πολωνικές ομάδες να υπερασπιστεί μία διαφορά 1,200 πόντων.

Απαραίτητη προϋπόθεση και για αυτό βεβαίως είναι να πάρει η Ενωση τους βαθμούς της νίκης με την Κραϊόβα και τα μπόνους που απορρέουν από το top-8 στο οποίο πιθανότατα θα βρεθεί και η Ρακόφ, που αναμένεται να έχει δύσκολο έργο στην Κύπρο με την Ομόνοια.

Από εκεί και πέρα δύσκολη αποστολή αναμένεται ότι θα έχουν τόσο η Γιαγκελόνια στην Ολλανδία απέναντι στην Αλκμααρ όσο και η Λεχ Πόζναν εκτός έδρας με τη Σίγκμα Ολομουτς. Το πιο εύκολο ματς είναι αυτό της αποκλεισμένης Λέγκια Βαρσοβίας που υποδέχεται την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ.

Αν η χώρα μας αντέξει το βράδυ της Πέμπτης στην... πολωνική αντεπίθεση, τότε λογικά η 11η θέση δεν χάνεται μέχρι το τέλος, αφού στις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Ιανουαρίου σε Champions και Europa League Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν μόνοι τους χωρίς... πολωνικό ματς!

Θετικό για τη χώρα μας ότι οι Πολωνοί έχασαν την πρώτη τους ομάδα (Λέγκια) από το ξεκίνημα της εφετινής σεζόν στην οποία μετείχαν και με τις τέσσερις εκπροσώπους τους.

Να σημειώσουμε επίσης ότι με τα τωρινά δεδομένα στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν 2026-27, η Πολωνία θα ξεκινάει από την 11η θέση και η Ελλάδα από τη 12η!

Οσον αφορά άλλωστε την εφετινή συγκομιδή η Πολωνία παραμένει στην 6η θέση στη βαθμολογία της UEFA, πάνω από τη Γαλλία, και οι ομάδες μας έχουν τη 10η καλύτερη βαθμολογία!»