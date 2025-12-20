Η ΑΕΚ θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο το έτος που φεύγει νικώντας τον ΟΦΗ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα.

Τα πράγματα εξελίσσονται τέλεια για την ΑΕΚ. Εννιά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, μια ανάσα από την κορυφή στο πρωτάθλημα, πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου με τον δρόμο στρωμένο για τελικό και φυσικά το μεγάλο ζητούμενο στην Ευρώπη, με απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League. Όμως εξίσου σημαντικό με την πρόοδο που παρουσιάζει και με όλα αυτά που έχει πετύχει ως τώρα η ΑΕΚ είναι και το αυριανό ματς με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena (21/12, 21:00) προκειμένου να κλείσει ιδανικά το 2025.

Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τέτοια παιχνίδια είναι... παγίδες, ειδικά με το σερί που τρέχει η ΑΕΚ και έπειτα από τα σημαντικά αποτελέσματα από τα οποία προέρχεται. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως το συνηθίζει, αμέσως μετά το τέλος του ματς της Πέμπτης με την Κραϊόβα και με το εισιτήριο για τους 16 του Conference League στα... χέρια, ο Νίκολιτς θέλησε να στρέψει την προσοχή όλων στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς ενόψει ΟΦΗ

Ο Σέρβος κόουτς αναμένεται να προχωρήσει σε ένα φρεσκάρισμα στο αρχικό του σχήμα κάνοντας ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το μεσοβδόμαδο ευρωπαϊκό ματς καθώς υπάρχει η συσσωρευμένη κούραση από τα συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε συνδυασμό και με τις απουσίες. Ο Νίκολιτς δεν θα μπορεί να υπολογίζει δεδομένα στον τιμωρημένο Πινέδα, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει κάρτες, όπως και στους Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς που θα επανέλθουν μετά τη διακοπή, ενώ ο Μουκουντί που είχε κάνει ατομικό πριν το ματς με την Κραϊόβα και δεν είχε μπει στην αποστολή, είναι αμφίβολος.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, ο Βίντα με τον Ρέλβας αναμένεται να διατηρηθούν στο κέντρο της άμυνας, με τον Ρότα δεξιά και τον Πένραϊς να έχει το προβάδισμα να ξεκινήσει αυτή τη φορά αριστερά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Μαρίν πρέπει να θεωρείται σίγουρος, με τον Γκρούγιτς και τον Μάνταλο να διεκδικούν την άλλη θέση. Μεσοεπιθετικά, πίσω από τον Γιόβιτς στην κορυφή, η τριάδα των Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη και Λιούμπισιτς που είχε ξεκινήσει στο Αγρίνιο την περασμένη αγωνιστική είναι πιθανό να επανέλθει, αν και θέση διεκδικεί και ο Ελίασον.