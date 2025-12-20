Λιούμπισιτς: «Να εκμεταλλευτώ το μομέντουμ, όμως το πιο σημαντικό είναι να νικήσουμε»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς τόνισε πως πρέπει να εκμεταλλευτεί την καλή του φόρμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι η ΑΕΚ να νικήσει τον ΟΦΗ και να κλείσει ιδανικά το 2025.

Στην Cosmote TV μίλησε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Αυστοκροάτη μέσο να αναφέρεται στη φόρμα του, αλλά και στο πόσο σημαντικό είναι οι κιτρινόμαυροι να συνεχίσουν το σερί νικών τους επικρατώντας και της Κρητικής ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην Cosmote TV

Για τη νίκη απέναντι στην Κραϊόβα:

«Ήταν φανταστική βραδιά, πραγματικά. Ήμουν στις εξέδρες κι ένιωσα πολύ την ατμόσφαιρα. Από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό ήταν πραγματικά έντονη. Ευτυχώς, προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο και πρέπει αυτή την ένταση και αυτή την ατμόσφαιρα να την πάρουμε μαζί μας αύριο στο παιχνίδι».

Για το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ:

«Αναλύσαμε τον αντίπαλό μας, ξέρουμε ότι έχει ποιότητα. Αλλά στο τέλος, θα πρέπει να εστιάσουμε στις δικές μας δυνάμεις. Παίξαμε δύο φορές απέναντί τους και δεν ήταν εύκολο. Θέλουμε να δείξουμε το πρόσωπο που έχουμε δείξει τις τελευταίες δύο – τρεις εβδομάδες. Να είμαστε aggressive, να επιτεθούμε και να πάμε στις διακοπές των Χριστουγέννων με μία ακόμη νίκη».

Για το αν είναι έτοιμος να σκοράρει ξανά, με δεδομένο ότι έχει πετύχει γκολ σε δύο διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος:

«Φυσικά, χρειάζομαι να εκμεταλλευτώ το momentum. Το πιο σημαντικό, βεβαίως, είναι να κερδίσουμε πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά αν έρθει και κάποιο προσωπικό γκολ, θα είμαι χαρούμενος».