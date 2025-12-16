Μία νίκη που θα αξίζει πιο πολύ από… χρυσάφι!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το τι ακριβώς θα σημάνει για την ΑΕΚ η νίκη επί της Κραϊόβα και γιατί θα είναι με διαφορά η σημαντικότερη στην ευρωπαϊκή της ιστορία εδώ και πολλά χρόνια

Tρίτη ή τέταρτη θέση στην τελική βαθμολογία του Conference, απευθείας συμμετοχή στους 16 μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, ευρωπαϊκό… ρεπό δύο μηνών, αποφυγή

αντίπαλου από το top 8 μέχρι τα προημιτελικά, αποφυγή της Στρασμπούρ και πιθανότατα της Σαχτάρ μέχρι τον… ημιτελικό, καλύτερες διασταυρώσεις στη συνέχεια της διοργάνωσης, αβαντάζ έδρας στους 16 και στους 8, αυτοτελές ποσό 2 εκατ. ευρώ στο ταμείο της, εκτόξευση του ευρωπαϊκού της συντελεστή με αύξηση κατά… 50% μέσα σε ένα βράδυ, μεγαλύτερος αριθμός βαθμών στον ελληνικό συντελεστή και επτά ευρωπαϊκές νίκες σε μία σεζόν για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία!

Όλα αυτά με μία νίκη την Πέμπτη επί της ρουμανικής Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα!

Διαφωνείτε ότι μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες νίκες στην ευρωπαϊκή ιστορία της Ενωσης, αν βεβαίως επιτευχθεί;

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά:

-Με νίκη επί της Κραϊόβα η ΑΕΚ εξασφαλίζει θέση στο top-8 της τελικής κατάταξης, απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 (επόμενοι αγώνες της στην Ευρώπη στις 12

και 19 Μαρτίου) και μία θέση στη βαθμολογία που μπορεί να είναι ακόμα και η 2 η πίσω από τη γαλλική Στρασμπούρ (αν η Σαχτάρ δεν κερδίσει τη Ριέκα στην Κρακοβία

και η Ρακόφ στην Κύπρο την Ομόνοια). Το πιθανότερο βεβαίως είναι να τερματίσει στο 3-4, την ψηλότερη δηλαδή θέση ελληνικής ομάδας σε League Phase ευρωπαϊκή

διοργάνωσης

-Με ισοπαλία την Πέμπτη με την Κραϊόβα θα είναι μάλλον απίθανο το top-8 για την Ενωση στους 11 βαθμούς, εκτός αν υπάρξουν επίσης αρνητικά αποτελέσματα για τα

φαβορί της διοργάνωσης τύπου Ράγιο Βαγιεκάνο που υποδέχεται την Ντρίτα από το Κόσοβο ή της Σπάρτα Πράγας με την Αμπερντίν και της Κρίσταλ Πάλας με την αδιάφορη Κουόπιο! Με ισοπαλία την Πέμπτη η ΑΕΚ θα τερματίσει κοντά στο 10-11, χωρίς να αλλάξει δραματικά η κατάσταση βαθμολογικά στο απευκταίο σενάριο της ήττας. Ακόμα και με ήττα πάντως και βάσει όλων των μαθηματικών προσομοιώσεων η ΑΕΚ δεν μπορεί να πέσει κάτω από την 20 η θέση…

-Τι σημαίνει αυτό το 3-4 για την ΑΕΚ για τη συνέχειά της στη διοργάνωση; Πολύ απλά ότι δεν γίνεται να συναντήσει στους 16 αντίπαλο από την πρώτη 8άδα (για αυτό είναι

σημαντικό τα δυνατά ονόματα της διοργάνωσης, όπως η Κρίσταλ Πάλας για παράδειγμα να βρουν θέση στο top-8) και ότι στους 16 θα διασταυρωθεί με την 13 η ή την 14 η ομάδα της τελικής βαθμολογίας, αν αυτές βεβαίως στον ενδιάμεσο γύρο καταφέρουν να αποκλείσουν τη 19 η ή την 20 η ομάδα.

-Για τους 8 με βάση το προκαθορισμένο ταμπλό η ΑΕΚ θα διασταυρωθεί με το γκρουπ των ομάδων, που θα έρθουν από τη νοκ άουτ φάση και θα αντιμετωπίσουν για την πρόκριση την 5 η και την 6 η ομάδα της τελικής βαθμολογίας!

-Η νίκη επί της Κραϊόβα σημαίνει ακόμα για την ΑΕΚ ότι δεν μπορεί να διασταυρωθεί με τους δύο πρώτους της τελικής βαθμολογίας (πιθανότατα τη Στρασμπούρ και τη Σαχτάρ ή τη Ρακόφ) στους 16 ή στους 8, παρά μόνο στον ημιτελικό, αν βεβαίως καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί.

-Το 3 ή 4 στην τελική βαθμολογία, που λογικά θα φέρει στην ΑΕΚ η νίκη επί της Κραϊόβα, θα εξασφαλίσει από το βράδυ της Πέμπτης στην Ενωση ότι στους 16 θα παίξει το δεύτερο ματς (19 Μαρτίου) στη Νέα Φιλαδέλφεια και αν καταφέρει να προκριθεί το ίδιο θα συμβεί και στην προημιτελική φάση με πρώτο ματς εκτός έδρας στις 9 Απριλίου και ρεβάνς στις 16! Η ΑΕΚ χάνει αυτό το αβαντάζ στον ημιτελικό (παραμένει πάντα το… «αν φτάσει μέχρι εκεί»!), γιατί το έχουν είτε οι δύο πρώτες της βαθμολογίας ή οι ομάδες που στο μεταξύ μπορεί να τις έχουν αποκλείσει…

-Η νίκη επί της Κραϊόβα καθιστά την ΑΕΚ… σχεδόν αδιάφορη για την πρώτη κλήρωση των νοκ-άουτ του Conference League στις 16 Ιανουαρίου στη Νιόν, η οποία θα αφορά την ενδιάμεση φάση, πριν από τους 16. Στις ομάδες για τις οποίες υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες να τερματίσουν από την 9 η έως την 24 η θέση της βαθμολογίας έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση από την UEFA, την οποία η ΑΕΚ μπορεί να αγνοήσει στην περίπτωση νίκης την Πέμπτη! Το μόνο που θα μάθει η Ενωση στις 16 Ιανουαρίου, αν βεβαίως βρίσκεται στο top-8, είναι τα δύο ζευγάρια του ενδιάμεσου νοκ άουτ γύρου των πλέι οφ (της 13 ης και 14 ης ομάδας της τελικής κατάταξης που θα κληρωθούν με την 19 η ή την 20 η ) από τα οποία θα προκύψουν οι δύο υποψήφιοι αντίπαλοί της στους 16 και βεβαίως θα ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι τελικά στην επόμενη κλήρωση, που θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου και πάλι στη Νιόν και θα καθορίσει πλέον όλη την πορεία της διοργάνωσης μέχρι και τον τελικό της Λειψίας.

-Η ΑΕΚ δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τον Ιανουάριο, όταν οι ανταγωνιστές της για τον εγχώριο τίτλο θα έχουν να δώσουν δύο αγώνες για τη League Phase Champions και Europa League, αλλά και τον Φεβρουάριο, όταν και υπάρχουν πολλές πιθανότητες Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός να δοκιμάζονται στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο…

-Η νίκη επί της Κραϊόβα θα αποφέρει… αυτοτελώς στα ταμεία της ΠΑΕ ΑΕΚ ένα ποσό κοντά στα δύο εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αναλύεται ως εξής:

-400.000 ευρώ για την τέταρτη νίκη της στη League Phase

-400.000 ευρώ το έξτρα οικονομικό μπόνους για τις ομάδες της πρώτης 8άδας

-800.000 ευρώ που εισπράττουν οι ομάδες για την πρόκριση στους 16 που είναι

εξασφαλισμένη μέσω top-8

-Περίπου 400.000 ευρώ περισσότερα θα αποφέρει η βαθμολογική κατάταξη της ΑΕΚ στην 3 η -4 η θέση σε σχέση με τα χρήματα κατάταξης για την 11 η -12 η , αν δεν επιτευχθεί η νίκη επί της Κραϊόβα. Κάθε θέση τελικής κατάταξης στο Conference League αποφέρει και ένα επιπλέον μερίδιο 28.000 ευρώ που μπορεί αν αυξηθεί στις 32.000 ευρώ λόγω της ανακατανομής του αδιάθετου ποσού από τις ισοπαλίες. Η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας δικαιούται 36 τέτοια μερίδια, η δεύτερη 35 και η υποθετικά με νίκη 4 η ΑΕΚ 33 τέτοια μερίδια, δηλαδή ένα ποσό 1.056.000 ευρώ που θα είναι αισθητά μικρότερο σε ενδεχόμενο χαμηλότερης κατάταξης.

-Νίκη επί της Κραϊόβα και τελική κατάταξη λογικά στην 3 η με 4 η θέση της βαθμολογίας θα εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό συντελεστή της ΑΕΚ μέσα σε ένα βράδυ κοντά στο

50% από ένα και μόνο αποτέλεσμα!

Από πλευράς συντελεστή αναλύεται ως εξής:

-2,000 βαθμοί για τη νίκη

-3,250 έως 3,500 βαθμοί το μπόνους θέσης

-500 βαθμοί το μπόνους πρόκρισης στους 16

Με απλά λόγια κοντά στους 6,000 βαθμούς συν στον συντελεστή της με μία μόνο νίκη, όσο περίπου ήταν ο συντελεστής 5ετίας της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της εφετινής σεζόν!

Τι θα σημαίνει αυτό; Ο ευρωπαϊκός συντελεστής της ΑΕΚ που ήταν στους 7,000 βαθμούς στο ξεκίνημα της League Phase και που έχει ήδη διπλασιαστεί στους 13,500 βαθμούς, μετά το διπλό στην Τουρκία, θα εκτιναχθεί κοντά στους 20,000, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό ταξίδι, για την ΑΕΚ που τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στις κληρώσεις της UEFA με συντελεστή από τους 9,500 έως τους 11,000, τελευταία φορά μετείχε με 20,000 το καλοκαίρι του 2022 και μετά θα πρέπει να πάμε πίσω στο 2012, πριν από τον υποβιβασμό της, όταν είχε ευρωπαϊκό συντελεστή στους 24,420 πόντους.

-Μέσα σε ένα βράδυ από την 125 η θέση στη βαθμολογία της UEFA, στην οποία βρίσκεται σήμερα, η ΑΕΚ θα ανέβει πάνω από το 90, αλλά αυτό βεβαίως που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι ότι με μία μόλις συμμετοχή στο Conference League θα έχει ισχυροποιήσει κατά πολύ από πλευράς συντελεστή τη θέση της στα καλοκαιρινά προκριματικά, τουλάχιστον σε επίπεδο Europa και Conference League!

Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα μιλάμε για την έβδομη νίκη της ΑΕΚ μέσα σε μία σεζόν, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία (έξι νίκες σε δέκα ματς η μέχρι σήμερα καλύτερη επίδοση από τη σεζόν 2001-02), τέσσερις νίκες σε group/league stage (δύο η μέχρι σήμερα καλύτερη επίδοση σε 13 συμμετοχές σε όλες τις

διοργανώσεις) και προσφορά του μεγαλύτερου αριθμού βαθμών στον ελληνικό συντελεστή σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή της ιστορία!

Μέχρι σήμερα η ΑΕΚ είναι η πρώτη από τους τέσσερις εκπροσώπους μας σε προσφορά βαθμών στον ελληνικό συντελεστή για την εφετινή σεζόν με 11,500 πόντους από τις τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες των προκριματικών (δεν προσμετρώνται για τον δικό της συντελεστή παρά μόνο για τον εθνικό) και από τις τρεις νίκες και τη μια ισοπαλία στη Group Phase. Αυτό το νούμερο με νίκη επί της Κραϊόβα θα εκτιναχθεί στους 17,500 βαθμούς, όταν οι περισσότεροι που έχει προσφέρει σε μία σεζόν η Ενωση στην ευρωπαϊκή της ιστορία ήταν οι 14,000 την περίοδο 2002-3. Η τελευταία αξιόλογη κιτρινόμαυρη συνεισφορά ήταν οι 10,500 πόντοι της περιόδου 2017-18…

Και βεβαίως ένας Μάρκο Νίκολιτς που πριν καλά καλά συμπληρώσει το πρώτο του εξάμηνο στον πάγκο της ΑΕΚ θα έχει πιάσει με επτά νίκες στη σχετική κατάταξη

Φάντροκ (σε 15 ματς) και Σάντος (σε 18) και στην επόμενη ευρωπαϊκή του νίκη στον κιτρινόμαυρο πάγκο θα έχει περάσει μόνος δεύτερος με οχτώ νίκες πίσω από τις 18 νίκες του Ντούσαν Μπάγεβιτς σε 61 ματς…