Η ΑΕΚ έχει εξαιρετική παρουσία στο φετινό Conference League και πάει για τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στην ιστορία της στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ στην παρθενική της παρουσία στη League Phase του Conference League τα πάει εξαιρετικά και με νίκη επί της Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια την τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα εξασφαλίσει 8αδα και συνάμα την παρουσία της στους «16» του τουρνουά χωρίς Play Off.

O Δικέφαλος ξεκίνησε τη σεζόν με ευρωπαϊκό συντελεστή 7,000 βαθμούς και θα τελειώσει τη League Phase με συντελεστή κοντά ή και πάνω από τους 19,000, που θα αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια συγκομιδή βαθμών στην ευρωπαϊκή της ιστορία από το 1963, όταν έπαιξε για πρώτη φορά σε εκτός συνόρων διοργάνωση.

Η σχετική ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Ενα πρώτο και το πιο εύκολο συμπέρασμα της αποψινής βραδιάς! Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει περιθώριο για πανηγυρισμούς, παρά μόνο η νίκη την τελευταία αγωνιστική με την Κραϊόβα!

Ξεκίνησε τη σεζόν με ευρωπαϊκό συντελεστή 7,000 βαθμούς και θα τελειώσει τη League Phase με συντελεστή κοντά ή και πάνω από τους 19,000, που θα αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια συγκομιδή βαθμών στην ευρωπαϊκή της ιστορία από το 1963... ξεπερνώντας τους 15,625 της σεζόν 2001-2, όταν υπήρχε στον συλλογικό συντελεστή και ποσοστό του εθνικού!

Στους 13,500 βαθμούς συντελεστή βρίσκεται αυτή τη στιγμή...

Στους 15,500 θα πάει με την... αναγκαστική νίκη επί της Κραϊόβα

Στους 18 με 18,500 βαθμούς θα πάει με το βαθμολογικό μπόνους που κυμαίνεται από 2,500 - 3,000 βαθμούς για τις θέσεις 5-7 που λογικά θα τερματίσει στη βαθμολογία με 13 πόντους, μπορεί και ψηλότερα

Ακόμα 500 πόντους θα πάρει για την πρόκριση στους 16...

Η ανίσχυρη μόλις το περασμένο καλοκαίρι ΑΕΚ στα πλέι οφ του Conference θεμελιώνει τους ισχυρούς σε Conference και Εuropa μέχρι το τέλος!

Αργησε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το... καλό χαρτί που λέγεται Conference League, το έκανε μετά τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί πλέον να το παίξει πάρα πολύ καλά από την πρώτη της κιόλας συμμετοχή!».