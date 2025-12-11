Μαρίν: «Το πίστευα ότι θα σκοράρω στο φάουλ, δείξαμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε»

Για το εκπληκτικό γκολ-φάουλ που σκόραρε και για τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στη Σαμσούντα μίλησε ο Ραζβάν Μαρίν μετά το παιχνίδι στην Τουρκία.

Ο σκόρερ της ισοφάρισης της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ, Ραζβάν Μαρίν που εκτέλεσε ένα φοβερό απευθείας φάουλ πριν ο Κοϊτά κάνει την ανατροπή μίλησε στην Cosmote TV μετά το διπλό στη Σαμσούντα.

«Θεωρώ πως είχαμε τον έλεγχο και στο πρώτο μέρος. Ό,τι έκανε ο αντίπαλος ήταν από δικά μας λάθη. Στην ανάπαυλα συζητήσαμε ότι έπρεπε να βελτιωθούμε. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και δίκαια νικήσαμε. Είμαστε χαρούμενοι», σχολίασε αρχικά ο Μαρίν και πρόσθεσε:

«Και με τη Σάμροκ είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι παρά την ισοπαλία. Είχαμε δύο δυνατά εκτός έδρας παιχνίδια με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ. Δείξαμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κάναμε δύο νίκες, ελπίζουμε σε ακόμα μια νίκη με την Κραϊόβα. Τώρα σκεφτόμαστε το παιχνίδι της Κυριακής».

Όσο για το εκπληκτικό φάουλ με το οποίο ισοφάρισε, τόνισε: «Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στις στατικές φάσεις. Έχουμε παίκτες με ποιότητα. Πήρα σήμερα εγώ την ευθύνη, το πίστευα, είμαι χαρούμενος που σκόραρα. Ίσως σε άλλη στιγμή, ο Κοϊτά ή ο Μάνταλος να σκοράρει από στατική φάση. Σήμερα ήμουν εγώ».

