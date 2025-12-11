Η ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League θα αντιμετωπίσει την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έκανε δεύτερο διαδοχικό «διπλό» στη League Phase του Conference League, καθώς υπέταξε τη Σάμσουνσπορ στην έδρα της με ανατροπή αι ο Δικέφαλος έφτασε τους 10 βαθμούς!

Για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Ο αγώνας της «OPAP Arena» θα κάνει σέντρα στις 22:00.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League