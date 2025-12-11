ΑΕΚ: Το τελευταίο της ματς στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League θα αντιμετωπίσει την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έκανε δεύτερο διαδοχικό «διπλό» στη League Phase του Conference League, καθώς υπέταξε τη Σάμσουνσπορ στην έδρα της με ανατροπή αι ο Δικέφαλος έφτασε τους 10 βαθμούς!
Για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.
Ο αγώνας της «OPAP Arena» θα κάνει σέντρα στις 22:00.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1
- ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0
- ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 1-1
- Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1
- Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 1-2
- 18 Δεκεμβρίου 2025: ΑΕΚ - Κραϊόβα 22:00
