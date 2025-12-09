Η τοποθέτηση του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, στο πλαίσιο της τελετής βραβεύσεων της «Πανελλαδικής Σχολικής Σκυταλοδρομίας "Τρέχω για την ΕΙΡΗΝΗ"».

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έδωσε το παρών στην τελετή βραβεύσεων της «Πανελλαδικής Σχολικής Σκυταλοδρομίας "Τρέχω για την ΕΙΡΗΝΗ"», που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης μίλησε μεταξύ άλλων και για το ποδόσφαιρομ επισήμανε πως στόχος του είναι να υπάρξει μια καινούργια μέρα στο χώρο με δόγμα το ευ αγωνίζεσθαι ενώ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε δωρεά προς τα 383 σχολεία που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία «Τρέχω για την ΕΙΡΗΝΗ» προσφέροντας από 21 μπάλες στο κάθε σχολείο, αριθμό συμβολικό καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Δικέφαλο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί με τα νέα παιδιά, ξεχάστε τους φιλάθλους κάθε ομάδας, ο κάθε ένας μπορεί να υποστηρίζει ότι θέλει και να αγαπάει αυτό πιστεύει ότι προάγει τον αθλητισμό. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας ο οποίος κάθε μέρα βάζει και ένα λιθαράκι σε πολλούς τομείς και αυτό είναι επανάσταση. Και σας το λέω εγώ που είμαι εκ χαρακτήρος επαναστάτης και στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα με δόγμα το Ευ Αγωνίζεσθαι», τόνισε αρχικά απευθυνόμενος προς όλους τους παρευρισκόμενος και προς τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση ο οποίος ήταν παρών.

«Θέλω να κάνουμε συμβολικά σαν ΑΕΚ μια δωρεά ή σαν Seajets όπως το θέλετε, 21 μπάλες στο κάθε σχολείο όχι που βραβεύτηκε αλλά και στα 383 σχολεία που συμμετείχαν γιατί βραβεύουμε τους διακριθέντες αλλά σεβόμαστε και πάντα είμαστε δίπλα και σε αυτούς που δεν βραβεύτηκαν αλλά συμμετείχαν απλά. Για τους βραβευθέντες θα κάνουμε και κάτι επιπλέον σε συνεννόηση με αυτά τα 12-14 σχολεία», πρόσθεσε ο κ. Ηλιόπουλος και κατέληξε στέλνοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα στα παιδιά: «Να διεκδικείται το μέλλον σας και να φτάσετε στο μέλλον να είναι περήφανοι οι γονείς σας για εσάς να είναι περήφανη η κοινωνία για εσάς. Μακριά από βία και ναρκωτικά. Να είστε κοντά στον αθλητισμό και αυτό θα σας προσφέρει να μάθετε τις αρετές και τις αξίες της ζωής».

Η «Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία «Τρέχω για την ΕΙΡΗΝΗ» ήταν μια εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία κ.ά., στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού & της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2025, με κύριο μήνυμα την Ειρήνη. Συμμετείχαν μαθητές όλων των βαθμίδων σε συμβολικές διαδρομές κρατώντας πανό και στέλνοντας μηνύματα, με κορύφωση την τελετή των βραβεύσεων.