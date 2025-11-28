Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το πρώτο διπλό της Ένωσης στην Ιταλία επί της Φιορεντίνα, εστιάζει σε πρόσωπα, στον κόσμο και στον Ζίνι...

Πολλοί το ήθελαν, μερικοί το περίμεναν, ελάχιστοι το πίστεψαν (και δεν εννοώ τους ΑΕΚτζήδες προφανώς): ότι η ΑΕΚ θα περάσει με νίκη από την έδρα της Φιορεντίνα. Η συντριπτική πλειοψηφία έδινε τις λιγότερες, έως ελάχιστες, πιθανότητες στην Ένωση να περάσει νικηφόρα από την Ιταλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και περίμεναν πως η γκέλα, η στραβή, η ήττα στα τρία ματς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, θα έρθει στο ματς του Δικέφαλου. Από μία άποψη είχε βάση η σκέψη τους μιας και οι "κιτρινόμαυροι" έπαιζαν εκτός και σε μία έδρα που πάντα σκοράρουν οι "βιόλα" στην Ευρώπη, κάτι που δεν κατάφεραν να κάνουν επί της ΑΕΚ του Νίκολιτς έπειτα από δέκα ολόκληρα χρόνια!

Αν μη τι άλλο και κόντρα στων άλλων τις προβλέψεις ο Δικέφαλος τα κατάφερε και με σούπερ πειστικό τρόπο πήρε το διπλό στην Φλωρεντία (0-1), για το οποίο δούλεψε πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα στην Ιταλία, αλλά παράλληλα και το άξιζε με τη συνολική της εικόνα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ φτωχό το 0-1 των "κιτρινόμαυρων" βάση της συνολικής εικόνας της αναμέτρησης όπου στο μεγαλύτερο μέρος αυτής κυριάρχησαν της αντιπάλου της!

Εκείνοι οι οποίοι και το περίμεναν, και το πίστευαν, και το ήθελαν, και το χάρηκαν δικαιολογημένα με τη ψυχή τους, ήταν οι περισσότεροι από 4.500 οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι εντός κι εκτός του "Αρτέμιο Φράνκι" έκαναν πάρτι και μπορεί να μοιάζει τετριμμένο, αλλά ισχύει 100%, μετέτρεψαν για δυο μέρες την Φλωρεντία σε Νέα Φιλαδέλφεια, σε δική τους πόλη. Ξέρετε τούτες τις μέρες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλες τις πόλεις των χωρών, στολίζουν με αφορμή την πιο όμορφη (και αρκετά μελαγχολική) γιορτή: αυτή των Χριστουγέννων... Το ίδιο ισχύει και για την Ιταλία με τη διαφορά ότι στην Τοσκάνη και πιο συγκεκριμένα στην Φλωρεντία, η ΑΕΚ με Νίκολιτς (και τον απίθανο λαό της) τη στόλισε στα... κιτρινόμαυρα και με ένα ιστορικό διπλό αύξησαν τις ελπίδες της Ένωσης για είσοδο στην 8άδα (είναι 10η τώρα) που χαρίζει απ' ευθείας συμμετοχή στους "16" του Conference League, κάτι που πρέπει να διεκδικήσει με ...λύσσα ο Δικέφαλος έως το τελευταίο λεπτό στην League phase της διοργάνωσης...

Εδώ και προτού κάνω focus παρακάτω στα πρόσωπα τα οποία ξεχώρισαν, στις τακτικές και τον απόλυτο πρωταγωνιστή, τον Μάρκο Νίκολιτς, να σημειώσω ότι ακολουθεί ματς με την Σάμσουνσπορ εκτός για την ΑΕΚ και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Κραιόβα στην Νέα Φιλαδέλφεια... Επανέρχομαι στο ματς που έφερε το μικρό 0-1 βάση εικόνας και ευκαιριών της Ένωσης απέναντι στην Φιορεντίνα και το οποίο μόνο λίγο δεν γίνεται να το χαρακτηρίσει κανείς απέναντι σε ένα club με ευρωπαϊκή κούπα και συμμετοχή συνολικά σε πέντε ευρωπαϊκούς τελικούς! Και δεν είναι μόνο αυτά: πρόκειται για το πρώτο ματς που δεν καταφέρνουν να βρούν γκολ στην έδρα τους οι "βιόλα" έπειτα από μία ολάκερη δεκαετία! Ταυτόχρονα αυτή η ήττα για την Φιορεντίνα είναι η πρώτη στην Ευρώπη (εντός έδρας πάντα) έπειτα από ένα σερί χωρίς ήττα 16 αγώνων! Δεν το λες και μικρό αυτό που κατάφεραν οι "κιτρινόμαυροι" έχοντας μάλιστα και σημαντικές απουσίες να διαχειριστούν, κάθε άλλο, πρόκειται για μία πολύ σημαντική επιτυχία (και ιστορική ελέω πρώτης νίκης επί ιταλικού εδάφους).

Ο Νίκολιτς και τα υπόλοιπα πρόσωπα...

Ήταν μια αναμέτρηση που συνιστά... ωδή στη τακτική επιλογή, στη διαχείριση και το τρόπο που δούλεψε και στη διάρκεια του ματς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης, ο Μάρκο Νίκολιτς! Όπως φυσικά αντίστοιχα αναγνώριση πρέπει να υπάρξει στους ποδοσφαιριστές για τη σπουδαία ανταπόκριση, για την εικόνα τους στον αγωνιστικό χώρο, για την προσπάθειά τους που συνοδεύτηκε μάλλον αναμενόμενα από επιτυχία. Το 4 3 3 (σαν... χριστουγεννιάτικο δέντρο και όχι κλασικό) ήταν κίνηση ΜΑΤ από τον Σέρβο προπονητή, ο οποίος κλείδωσε τον Βανόλι και τη δική του επιλογή για 3-5-2, το οποίο με οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, δεν λειτούργησε. Διότι αν εξαιρέσουμε μία κεφαλιά του Τζέκο στο πρώτο 45λεπτο (όπου προηγείται φάουλ στον Ρότα) και μια φάση στο 84' με σουτ του Μαντραγκόρα (η μοναδική στιγμή με σωστή επιθετική ανάπτυξη σε όλο το ματς), η Φιορεντίνα απείλησε μόνο με στατικές φάσεις!

Αντίθετα η ΑΕΚ ήταν, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με κάποια δικαιολογημένα κενά, απλά υπέροχη. Με κορυφαίο όλων τον Μαρίν, με έναν σταθερά εδώ και ενάμιση μήνα σούπερ Πινέδα, με τον Πήλιο να κάνει το καλύτερό του ματς με την φανέλα της Ένωσης, κάτι που ισχύει (για φέτος) και για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που είχε το γκολ της νίκης (έγραψε ξανά ιστορία ο Σέρβος άσος αφού με δικό του γκολ ήρθε η πρώτη νίκη στην Ιταλία για την ΑΕΚ, πρώτο δικό του και εκείνο στο νέο γήπεδο της Ένωσης), τη στιγμή που όλοι ήταν άριστοι. Μετά τόσο καιρό ο Περέιρα βασικός, αν και εκτός ρυθμού, μας θύμισε γιατί ξεχώρισε στα προκριματικά του καλοκαιριού (απλός, με σωστές πάσες, έδινε ηρεμία όσο είχε δυνάμεις, σωστά φάουλ, σούπερ τοποθετήσεις). Στρακόσα και πάλι στις δυο φάσεις που χρειάστηκε εκεί, Ρότα με απίστευτες δυνάμεις και καθοριστικός στην άμυνα, εκεί που ο Μουκουντί ήταν και πάλι ηγέτης (ως δεξί στόπερ πάντα) και έβησε Τζέκο και Κεν, Ρέλβας με σούπερ δουλειά αμυντικά και στο build up, ενώ και ο Γιόβιτς είχε καλή βραδιά (αν έμπαινε και η λόμπα του, αλλά: Ντε Χέα).

Μετά το 60' και αφού άρχισε το κενό διάστημα της ΑΕΚ, γιατί ήθελε φρεσκάρισμα η 11αδα, ο Νίκολιτς ήταν εκεί να διαβάσει τι πρέπει και πώς να το κάνει: μέσα Μάνταλος και Ζίνι (από ατυχία δεν βρίσκει 2ο γκολ η Ένωση σε 3 τουλάχιστον σπουδαίες φάσεις με κορυφαία το δοκάρι του διεθνούς Αγκολέζου), μέσα και ο Γκρούγιτς για να πάει πιο ψηλά με τρεξίματα (αφού ήταν πιο φρέσκος) ο Μαρίν και το διπλό είχε κλειδώσει! Μοναδικό στενάχωρο πολύ η αποχώρηση του Ζίνι που μακάρι να δικαιωθεί ο Νίκολιτς και να μην έχει κάτι σοβαρό, είναι αρκετό ωστόσο, για να πάμε στο τρίτο ματς της ...διαβολοβδομάδας δίχως τον πλέον σημαντικό παίκτη στην επίθεση του Δικέφαλου στα δυο τελευταία ματς (και όχι μόνο)... Όλες οι ευχές μας για τον διεθνή Αγκολέζο φορ γιατί θα είναι κρίμα και άδικο μιας και με τον Άρη μόλις επέστρεψε από τραυματισμό και έχει δείξει ότι δεν χρειάστηκε παρά κανά 5λεπτο να βρει ρυθμό (κι ας ήταν εκτός δυο μήνες)...

***Στις 09 Νοεμβρίου έπαιξε η ΑΕΚ στην Κρήτη, εκεί είδαμε μια πολύ καλή εικόνα των κιτρινόμαυρων, για να ακολουθήσει καλύτερη με τον Άρη την περασμένη Κυριακή και πιο σούπερ με την Φιορεντίνα μόλις χθες στην Φλωρεντία: μήπως τελικά είχε δίκιο ο Νίκολιτς όταν έλεγε ότι θα δούμε καλά πράγματα από την ομάδα (και δεν ανησυχεί για τότε) τον Νοέμβριο; Μακάρι θα συμπληρώσω και πάμε παρακάτω, βασικά: Λεωφόρο!