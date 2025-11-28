Η ΑΕΚ στη δέκατη «επίσκεψη» της στην Ιταλία κατάφερε να πάρει το πρώτο της «διπλό» με τη σπουδαία νίκη επί της Φιορεντίνα με 1-0.

Η ΑΕΚ θριάμβευσε στο «Αρτέμιο Φράνκι», καθώς υπέταξε τη Φιορεντίνα με 1-0 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την 8αδα του Conference League, καθώς έφτασε τους 7 βαθμούς, με δυο αγωνιστικές να απομένουν.

Αξιοσημείωτο επίτευγμα πως αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Δικεφάλου στην Ιταλία και για να το καταφέρει αυτό χρειάστηκε 10 «επισκέψεις». Μέχρι και το «διπλό» στη Φλωρεντία η ΑΕΚ είχε συγκομιδή δυο ισοπαλίες και επτά ήττες.

Θυμίζουμε πως η Ένωση είχε δυο «λευκές» ισοπαλίες με Ρόμα και Μίλαν, σε σεζόν που τερμάτισε αήττητη στον όμιλο της σε Champions League και Europa League, αντιστοίχως.

Η ΑΕΚ στην Ιταλία