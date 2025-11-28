ΑΕΚ: Το πρώτο «διπλό» στην Ιταλία
Η ΑΕΚ θριάμβευσε στο «Αρτέμιο Φράνκι», καθώς υπέταξε τη Φιορεντίνα με 1-0 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την 8αδα του Conference League, καθώς έφτασε τους 7 βαθμούς, με δυο αγωνιστικές να απομένουν.
Αξιοσημείωτο επίτευγμα πως αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Δικεφάλου στην Ιταλία και για να το καταφέρει αυτό χρειάστηκε 10 «επισκέψεις». Μέχρι και το «διπλό» στη Φλωρεντία η ΑΕΚ είχε συγκομιδή δυο ισοπαλίες και επτά ήττες.
Θυμίζουμε πως η Ένωση είχε δυο «λευκές» ισοπαλίες με Ρόμα και Μίλαν, σε σεζόν που τερμάτισε αήττητη στον όμιλο της σε Champions League και Europa League, αντιστοίχως.
Η ΑΕΚ στην Ιταλία
- 1971/72 Ιντερ – ΑΕΚ 4-1, Κύπελλο Πρωταθλητριών
- 1976/77 Γιουβέντους – ΑΕΚ 4-1, Κύπελλο UEFA
- 1986/87 Ιντερ – ΑΕΚ 2-1, Κύπελλο UEFA
- 1991/92 Τορίνο – ΑΕΚ 1-0, Κύπελλο UEFA
- 1994/95 Μίλαν – ΑΕΚ 2-1, Champions League
- 2001/02 Ιντερ – ΑΕΚ 3-1, Κύπελλο UEFA
- 2002/03 ΑΕΚ – Ρόμα 1-1, Champions League
- 2006/07 Μίλαν – AEK 3-0, Champions League
- 2017/18 Μίλαν – ΑΕΚ 0-0, Europa League
- 2025/26 Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1, Conference League
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.