Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» με 1-0.

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία νίκη στο «Αρτέμιο Φράνκι», καθώς υπέταξε τη Φιορεντίνα με 1-0 και έφτασε τους επτά βαθμούς έπειτα από τέσσερις αγωνσιστικές, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Conference League.

Ο Δικέφαλος ήταν η καλύτερη ομάδα και είχε το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο 35ο λεπτό ο Πινέδα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο προωθήμενος Πήλιος έκανε γυριστή κεφαλιά - πάσα και ο Γκατσίνοβιτς με τελείωμα μιας επαφής νίκησε τον Ντε Χέα για το 0-1.

Η Ένωση είχε κι άλλες φάσεις για να τελείωσει το ματς, με κυριότερες την εξ επαφής προβολής του Γιόβιτς και το δοκάρι του Ζίνι στο 68ο λεπτό με δυνατό διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής.

Από την πλευρά της η Φιορεντίνα είχε δυο γκολ με τους Γκούντμουντσον και Ρανιέρι, τα οποίοα ακυρώθηκαν για οφσάιντ.