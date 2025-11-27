Φιορεντίνα - AEK: Ο Γκατσίνοβιτς άνοιξε το σκορ και δεν πανηγύρισε
Η ανώτερη ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα. Στο 35ο λεπτό Πινέδα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο προωθήμενος Πήλιος έκανε γυριστή κεφαλιά - πάσα και ο Γκατσίνοβιτς με τελείωμα μιας επαφής νίκησε τον Ντε Χέα για το 0-1.
O διεθνής Σέρβος χαφ δεν πανηγύρισε το γκολ, ως προφανής αναγνώριση της μέτριας σεζόν που έχει κάνει μέχρι στιγμής, ενώ είναι από τους παίκτες στους οποίους έχει ασκηθεί σκληρή κριτική τους τελευταίους μήνες.
