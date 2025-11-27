ΑΕΚ: Για την υπέρβαση και τους χιλιάδες Ενωσίτες στη Φλωρεντία...

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με αντίπαλο την Φιορεντίνα στην Ιταλία και τι απαιτείται να γίνει από τους "κιτρινόμαυρους".

Δεν αποτελεί έκπληξη, σίγουρα δεν συνιστά κάτι το πρωτοφανές, το γεγονός ότι οι φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται ξανά αρκετά περισσότεροι από όσοι προβλέπεται να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας. Είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε για το Champions league, είτε για το Europa, ή Conference League (όπως ισχύει απόψε), οι Ενωσίτες συνηθίζουν να πηγαίνουν αρκετά περισσότεροι από τα εισιτήρια που τους αντιστοιχούν. Αυτό συμβαίνει και απόψε όπου από τα δυο τελευταία 24ωρα παραπάνω από 2.500 φίλοι του Δικέφαλου βρίσκονται ήδη στην Ιταλία και την Φλωρεντία τη στιγμή που σήμερα αναμένεται να φτάσουν αρκετοί ακόμη από την Ελλάδα, την Αγγλία και τις Γαλλία και το υπόλοιπο της Ιταλίας (πιο συγκεκριμένα από Μασσαλία και Λιβόρνο). Δυστυχώς έως και νωρίς το πρωί δεν υπήρχε πρόβλεψη για κάτι παραπάνω σε ότι αφορά στον διαθέσιμο αριθμό εισιτηρίων για τους φίλους της Ένωσης και αναμενόμενα αρκετοί θα μείνουν εκτός...

Προφανώς θα υποστηρίξει κανείς "ήθελαν και τα έπαθαν ας μείνουν τώρα εκτός", αλλά δεν είναι έτσι: εισιτήρια πτήσεων και διαμονή κλείσανε πολλοί για έναν υπέροχο προορισμό νωρίτερα για να είναι όπως όλοι γνωρίζουμε πλέον πολύ πιο φθηνά και για κανέναν άλλο λόγο. Επιπρόσθετα στην Φλωρεντία και στο "Αρτέμιο Φράνκι" (απόψε στις 22:00 ο αγώνας) δεν θα υπάρχει sold out ακόμη και τώρα που έχει μικρότερη χωρητικότητα ελέω εργασιών: θα έπρεπε λοιπόν η ιταλική ομάδα και η UEFA και επιδιώξουν να βρουν τρόπο να ικανοποιήσουν τον κόσμο της ΑΕΚ που βρίσκεται εκεί μιας και δεν αποτελεί πρόβλημα η εύρεση χώρου να τους βάλουν. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους φίλους του Δικέφαλου, για όλους τους οπαδούς ανά την Ευρώπη, εκτός αν μιλάμε για sold out παιχνίδια, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. Άρα θα έπρεπε να αποτελεί το μίνιμουμ της υποχρέωσης των υπευθύνων της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας να υπηρετήσουν αυτούς για τους οποίους υπάρχει το ποδόσφαιρο!

Εννοώ τον κόσμο, τους φίλαθλους, τους οπαδούς, μιας και δίχως αυτούς και την παρουσία τους δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά και πολύ περισσότερο δεν θα είχαν τόσα οικονομικά οφέλη οι ίδιοι και δεν θα υπήρχαν καν σοβαρές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Απλά τα πράγματα και θα έπρεπε τουλάχιστον να το σκέφτονται αυτό στα γραφεία τους και όταν μπαίνει κάθε μήνα ο υψηλός κατά πολλά μηδενικά μισθός τους! Τουλάχιστον να σέβονται την αιτία που υπάρχουν και ζουν πλουσιοπάροχα: επαναλαμβάνω δε ότι δεν αξιώνει κανείς να κάνουν κάτι σε ματς που υπάρχει πώληση όλων των εισιτηρίων, αλλά σε τέτοια παιχνίδια όπως το αποψινό, όπου αν μη τι άλλο υπήρχε η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν φίλαθλοι, όπως τώρα της ΑΕΚ, οι οποίοι ταξίδεψαν από άλλη χώρα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Δεν πρόκειται για κάτι το παράλογο και το δύσκολο να συμβεί όπως αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα θέλω να πιστεύω...

Η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς οφείλει λοιπόν να ψάξει την υπέρβαση στην αναμέτρηση με την Φιορεντίνα για πολλούς λόγους, έχει πολλά κίνητρα, πλην του καθαρά αγωνιστικού και του βαθμολογικού, όπως είναι η παρουσία χιλιάδων Ενωσιτών στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην Φλωρεντία. Πρέπει να δώσουν όσοι αγωνιστούν τον καλύτερο τους εαυτό για να βρουν βαθμό, ή και βαθμούς που απώλεσαν με την Σάμροκ Ρόβερς, οι ίδιοι δεν τα κατάφεραν, αυτοί πρέπει να βρουν και τις λύσεις αν μη τι άλλο, ωστόσο το κυριότερο πρέπει να το κάνουν για τον κόσμο τους, για να τους δώσουν τη χαρά που αξίζουν και να ανταποδώσουν με αυτό το τρόπο τη στήριξη τους και την παρουσία τους εκεί. Προφανώς και δεν είναι εύκολο, σαφέστατα και θα πρέπει να κάνει ένα είδους υπέρβασης, ακόμη και σε αυτή τη κατάσταση στην Ιταλία που βρίσκονται οι "βιόλα", για να την κερδίσεις στην έδρα της απαιτείται υπέρβαση, κάτι που αποδείχθηκε στον αγώνα της με την Γιουβέντους όπου ήταν καλύτερη και δεν έχασε (1-1 το ματς) από μια ομάδα που προ ημερών έκανε διπλό στην Μπόντο για το Champions league!

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Νίκολιτς θα υπάρξει ένα μίνι, υποχρεωτικό, rotation, μιας και προηγήθηκε το απαιτητικό παιχνίδι με τον Άρη, ενώ έπεται το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και αφού θα έχει προηγηθεί η αναμέτρηση για την Ευρώπη στην Ιταλία, άρα και ταξίδι στο εξωτικό και επιστροφή για ματς σε διάστημα (έπειτα από την άφιξη της στην Αθήνα) 48 ωρών: προφανώς και δεν αποτελεί δικαιολογία από τη στιγμή που υπήρχε το δικαίωμα αναβολής για την ΑΕΚ και δεν ήθελε να κάνει χρήση αυτού (σ.σ.: του δικαιώματος) ο Σέρβος τεχνικός. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν και πριν την έναρξη του ματς με τα δεδομένα της 11αδας και από τη στιγμή που όλα δείχνουν ρόμβο με τον Κοϊτά όμως να έχει άλλο ρόλο, πιο σύνθετο, εφόσον πάντα επιλέγει τελικά το 4 4 2 με ρόμβο από τκν Νίκολιτς!