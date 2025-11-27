Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για τη 4η αγωνιστική του Conference League.

Η 4η αγωνιστική του Conference League ξεκίναει σήμερα (27/11) με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην Φλωρεντία, εκεί όπου θα ταξιδέψει η ΑΕΚ για να αντιμτωπίσει την Φιορεντίνα.

Η Ένωση μετά το «στραβοπάτημα» στη Φιλαδέλφεια κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, θέλει να πραγματοποιησεί μία καλή εμφάνιση και να διεκδικήσει τη νίκη, που θα την φέρει στους 6 βαθμούς και ένα βήμα πιο κόντα στην εξασφάλιση της συνέχειας της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από την άλλη οι γηπεδούχοι μέτα την εκτός έδρας ήττα με ανατροπή από την Μάιντζ την προηγούμενη αγωνιστική, θέλουν να κάνουν ένα κάλο παιχνίδι που θα τους δώσει την αυτοπεποίθηση για τους επόμενους αγώνες τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Serie A, στην οποία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καταγράψουν μία νίκη.

Το έργο των «βίολα» δεν θα είναι καθόλου εύκολο, καθώς οι Ντοντό, Πίκολι και Γκόσενς, είναι τραυματίες και θα απουσιάζουν από τη σημερινή αναμέτρηση. Από την ΑΕΚ απόντες θα είναι οι Πιερό, Κουτέσα και Ελίασον.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανήη τηλεοπτική κάλυψη τόσο από τον ANT1, όσο και από το Cosmote sport 5.

Η μετάδοση της ημέρας