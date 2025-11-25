Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Πολύ χαμηλή η προπώληση των εισιτηρίων στους οπαδούς των «Βιόλα»
Αρκετά φαίνεται πως θα είναι τα άδεια καθίσματα στο Αρτέμιο Φράνκι το βράδυ της Πέμπτης στην αναμέτρηση της Φιορεντίνα με την ΑΕΚ.
Μπορεί οι οπαδοί της Ένωσης να εξαφάνισαν τα 1.300 εισιτήρια μέσα σε λίγα λεπτά, όμως οι φίλοι της Φιορεντίνα δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ιταλών, μόλις 6.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί στις τάξεις των οπαδών των «Βιόλα» και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για παρουσία το πολύ 10.000 θεατών στο Αρτέμιο Φράνκι.
