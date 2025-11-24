Με σημαντικές απουσίες η Φιορεντίνα στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ: Εκτός οι Ντοντό και Πίκολι
Η Φιορεντίνα θα φιλοξενήσει στο «Αρτέμιο Φράνκι» τη Πέμπτη (27/11) την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 4η αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Οι γηπεδούχοι μετά το αρκετά μέτριο ξεκίνημα που έχουν κάνει στη Serie A, όπου δεν έχουν καταγράψει ακόμη νίκη, θέλουν να κάνουν μία πειστική εμφάνιση στην Ευρώπη, μετά και την ήττα με ανατροπή από την Μάιντς την προηγούμενη αγωνιστική.
Το έργο βέβαια του Πάολο Βανόλι δεν θα είναι καθόλου εύκολο αφού δεν θα έχει στην διάθεση του δύο πολυ κομβικούς παίκτες, τον Ντόντο και τον Ρομπέρτο Πίκολι, οι οποίοι αμφότεροι αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμού στην εντός έδρας ισοπαλία με την Γιουβέντους (1-1) το Σάββατο (22/11).
Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ σε 18 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα των βιόλα την φετινή σεζόν μετράει 1 γκολ, ενώ ο νεαρός Ιταλός επιθετικός σε 14 έχει καταγράψει 3 γκολ και 1 ασίστ.
Τα καλά νέα για τους γηπεδούχους είναι πως ο έτερος Ιταλός φορ, Μόιζες Κιν έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και λογίζεται κανονικά από τον Βανόλι για την αναμέτρηση της Πέμπτης, ενώ και ο άλλος αριστερός μπακ που είχε τεθεί εκτός λόγω τραυματισμού, Ρόμπερτ Γκόζενς, θα είναι πιθανότητα έτοιμος για τον αγώνα κόντρα στην «Ένωση».
