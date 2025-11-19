Την Πέμπτη στις 14:00 κυκλοφορούν τα εισιτήρια των οπαδών της ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι, τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν αμέσως με την τεράστια ζήτηση που υπάρχει.

Η είδηση που περίμεναν εδώ και εβδομάδες οι οπαδοί της ΑΕΚ... έσκασε! Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι την ερχόμενη Πέμπτη (27/11) θα κυκλοφορήσουν αύριο Πέμπτη (20/11) στις 14:00 και όπως επισημαίνει η Ένωση στην ανακοίνωσή της προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι των διαρκείας.

Όπως γίνεται αντιληπτό τα εισιτήρια αναμένεται να... κάνουν φτερά μέσα σε λίγα λεπτά καθώς η ζήτηση είναι τεράστια από τη στιγμή που υπολογίζεται πως είναι περίπου 2.500 με 3.000 οι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν κλείσει ήδη το ταξίδι τους για τη Φλωρεντία για το ματς της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε οπαδός της ΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ως και δύο εισιτήρια, τα οποία θα πωλούνται στην τιμή των 15 ευρώ με τους κιτρινόμαυρους να κάνουν γνωστές όλες τις λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια με Φιορεντίνα

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι αύριο Πέμπτη (20/11) στις 14.00 αρχίζει η προαγορά εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την ACF FIORENTINA, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Stadio Artemio Franchi.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 15 ευρώ και προτεραιότητα για την αγορά τους θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Ο κάθε φίλαθλος θα μπορεί να αγοράσει έως δύο εισιτήρια και θα πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς των εισιτηρίων διαρκείας των ενδιαφερόμενων (ΦΩΤΟ), ώστε να προχωρήσει στην αγορά. Προσοχή: να δηλωθεί σωστά το email αποστολής του εισιτηρίου για αποφυγή ταλαιπωρίας.

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, ενώ θα υπάρξουν και αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.