Ο Ριέρα στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία της ομάδας του, της Τσέλιε, κόντρα στη Μπράβο «ξέσπασε» κατά της απόφασης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σλοβενίας σχετικά με τον κανόνα για τους νεαρούς παίκτες.

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη προπονητική αγορά τον τελευταίο καιρό είναι αδιαμφισβήτητα ο Άλμπερτ Ριέρα, καθώς η δουλειά που έχει κάνει ο πρώην άσος του Ολυμπιακού με τη Τσέλιε, την οποία πέρσι οδήγησε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και μάλιστα ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους μνηστήρες.

Ο Ισπανός τεχνικός όμως αυτή τη φορά βρέθηκε στο προσκήνιο όχι για τη δουλειά του, αλλά για την επιλογή του να αντικαταστήσει τον 18χρονο τερματοφύλακα του μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Μπράβο, που έληξε ισόπαλη με 0-0.

Τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι ασυνήθιστα στη Σλοβενία, καθώς υπάρχει ένας κανόνας που αναγκάζει τις ομάδες να έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό νεαρών παικτών στη βασική 11άδα. Ο κανόνας αυτός όμως, λέει ότι ένας παίκτης πρέπει μόνο να ξεκινήσει τον αγώνα, όχι απαραίτητα και να τον ολοκληρώσει.

Έτσι πολλές φορές οι προπονητές εκμεταλλευόμενοι αυτή τη λεπτομέρεια ξεκινάνε νεαρούς παίκτες βασικούς, για να είναι τυπικοί με τη νομοθεσία και τους αντικαθιστούν με το πρώτο σφύριγμα του αγώνα.

Ο Ριέρα στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης αναφέρθηκε σε αυτόν τον κανόνα που έχει επιβάλει η Σλοβένικη Ομοσπονδία, τονίζοντας ότι υπεύθυνοι για το ποιοι παίκτες θα ξεκινήσουν στα παιχνίδια πρέπει να είναι οι ίδιοι οι προπονητές και κανείς άλλος.

«Δεν θα αφήσω την αρχική ενδεκάδα να καθορίζεται από τους κανόνες κάποιου άλλου. Η αρχική ενδεκάδα θα είναι πάντα δική μου απόφαση, όχι απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σλοβενίας. Όσοι αξίζουν να παίξουν θα παίξουν. Αυτός δεν είναι ένας καλός κανόνας, χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό».