Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου για τον αγώνα με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία.

Όπως και στη Φλωρεντία, έτσι και στη Σαμσούντα, η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη των φιλάθλων της. Η Ένωση ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με την τουρκική ομάδα, το οποίο θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (11/12).

Η ενημέρωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια με Σάμσουνσπορ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι μπορείτε να προαγοράσετε το εισιτήριό σας για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Samsunspor, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 20:45 (19:45 ώρα Ελλάδος), στη Σαμψούντα.

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».