Μετά το ματς της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς παραπονέθηκαν έντονα στον διαιτητή, Χοσέ Λουλις Μουνουέρα.

Η ΑΕΚ έχασε έδαφος στον στόχο της 8αδας της League Phase του Conference League, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-1.

Οι παίκτες του Δικεφάλου είχαν έντονα παράπονα από τον Ισπανό διαιτητή Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, τόσο για τη φάση του πέναλτι, όσο και για τις καθυστερήσεις που έγιναν στο ματς, ειδικά σε σχέση με τον δυσανόλογο έξτρα χρόνο που δόθηκε.

Χαρακτηριστικό πως μόνο πέντε λεπτά ήταν το οn-field review για το πέναλτι της ισοφάρισης της Ένωσης.

Μετά το παιχνίδι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ πήγαν στον Ισπανό ρέφερι και εξέφρασαν τα παράπονα τους σε έντονο ύφος.