Η Σάμροκ Ρόβερς άνοιξε το σκορ στην έδρα της ΑΕΚ με εύστοχο πέναλτι, το οποίο έδωσε ο διαιτητής Μουνουέρα, παρά τη διαφωνία του VAR.

Η Σάμροκ Ρόβερς πάτησε για πρώτη φορά την περιοχή της ΑΕΚ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια και κέρδισε πέναλτι!

Ο ΜακΓκόβερν πάτησε περιοχή από πλάγια θέση, έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Μαρίν και ο διαιτητής Χοσέ Λουίς Μουνουέρα «είδε» πέναλτι.

Ο Ισπανός VAR κάλεσε τον συμπατριώτη του να δει τη φάση, καθώς έκρινε πως δεν υπήρχε παράβαση, όμως ο ρέφερι της αναμέτρησης επέμεινε στην απόφαση του!

Ο Μπερκ ανέλαβε την εκτέλεση και παρόλο που ο Στρακόσα έπεσε σωστά τον νίκησε για το 0-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

«Ο Μπερκ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (για το οποίο επέμεινε ο διαιτητής, παρότι ο VAR τον κάλεσε για επανεξέταση της φάσης!) ανοίγει το σκορ για την Σάμροκ Ρόβερς», ανέφερε στη σχετική ανάρτηση της η ΑΕΚ.