ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Ο διαιτητής διαφώνησε με τον VAR και έδωσε πέναλτι στους Ιρλανδούς για το 0-1 (vid)
Η Σάμροκ Ρόβερς πάτησε για πρώτη φορά την περιοχή της ΑΕΚ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια και κέρδισε πέναλτι!
Ο ΜακΓκόβερν πάτησε περιοχή από πλάγια θέση, έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Μαρίν και ο διαιτητής Χοσέ Λουίς Μουνουέρα «είδε» πέναλτι.
Ο Ισπανός VAR κάλεσε τον συμπατριώτη του να δει τη φάση, καθώς έκρινε πως δεν υπήρχε παράβαση, όμως ο ρέφερι της αναμέτρησης επέμεινε στην απόφαση του!
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Ο Δικέφαλος τίμησε τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, άφησαν λουλούδια στην Original Ηλιόπουλος και παίκτες (vid)
Ο Μπερκ ανέλαβε την εκτέλεση και παρόλο που ο Στρακόσα έπεσε σωστά τον νίκησε για το 0-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
«Ο Μπερκ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (για το οποίο επέμεινε ο διαιτητής, παρότι ο VAR τον κάλεσε για επανεξέταση της φάσης!) ανοίγει το σκορ για την Σάμροκ Ρόβερς», ανέφερε στη σχετική ανάρτηση της η ΑΕΚ.
21’ Ο Μπερκ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (για το οποίο επέμεινε ο διαιτητής, παρότι ο VAR τον κάλεσε για επανεξέταση της φάσης!) ανοίγει το σκορ για την Σάμροκ Ρόβερς#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UECL— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.