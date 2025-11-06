Η ΑΕΚ θα πριν τον αγώνα με την Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League θα τιμήσει τη μνήμη του Μάριου, του δολοφονημένου φίλου της ομάδας.

Τη μνήμη του Μάριου του 20χρονου φίλου της ομάδας που δολοφονήθηκε με μαχαίρι μετά συμπλοκή στην Χαλκίδα, θα τιμήσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται την Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League και μόλις ολοκληρωθεί το ζέσταμα και πριν την σέντρα θα υπάρξει ένα μικρό τελετουργικό στη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού.

Με την άδεια της UEFA θα υπάρξει ένας διαμορφωμένος χώρος μπροστά από το πέταλο, όπου οι παίκτες και τεχνική ηγεσία, αλλά και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος θα καταθέσουν λουλούδια. Επίσης στις εξέδρες του γηπέδου θα βρεθούν και μέλη της οικογένειας του 20χρονου Μάριου.