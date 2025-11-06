Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά την «εξάρα» επί της Αμπερντίν καλείται να... διπλασιάσει τα τρίποντα της στη League Phase του Conference League και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να επικρατήσει της Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα των δυο ομάδων για την 3η αγωνιστική της League Phase έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την Ένωση σε διάταξη 4-2-3-1. O Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Πινέδα - Μαρίν δίδυμο στα χαφ και ο Μάνταλος μπροστά τους, σε επιτελικό ρόλο. Γκατσίνοβιτς - Κουτέσα στα άκρα και φορ ο Γιόβιτς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Πινέδα, Μαρίν - Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Κουτέσα - Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Πιερό, Βίντα, Λιούμπισιτς, Πένραϊς, Κοσίδης, Περέιρα, Χρυσόπουλος.