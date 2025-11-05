Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση και ανάγκη της ΑΕΚ με αντίπαλο την Σάμροκ Ρόβερς και έχει υστερόγραφο για τη δολοφονία...

Η επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, έπειτα από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που συνοδεύτηκαν από μέτρια έως κακή εικόνα στα ματς με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ήταν απαραίτητη και ας είχε προηγηθεί η επικράτηση απέναντι στην Ηλιούπολη για το Κύπελλο. Διότι συνιστούσε μια νίκη η οποία προκάλεσε μεγαλύτερο προβληματισμό και ταυτόχρονα μπόλικη κουβέντα σχετικά με την κακή αγωνιστική εικόνα και κατάσταση της ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα! Η ομάδα του Νίκολιτς έπρεπε να αντιδράσει και για αρχή το έπραξε κόντρα σε αντίπαλο που έπαιζε αντιποδόσφαιρο με... πούλμαν και μία διαιτησία που φάνηκε να επιθυμεί να σπρώξει την ομάδα από το Αγρίνιο. Το θέτω όσο πιο κομψά γίνεται γιατί και πού το λέμε και το γράφουμε δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και να διορθώσει κάποιος την κατάσταση: μάλλον μας περιμένουν και χειρότερα όταν θα παίζει η ΑΕΚ εκτός έδρας!

Έχουμε χρόνο για να ασχοληθούμε ξανά με αυτά και άλλωστε έχουν γίνει ενέργειες από τη διοίκηση του Δικέφαλου, οι οποίες άμεσα θα γίνουν γνωστές, με αποτέλεσμα να εστιάσουμε ξανά στα ζητήματα αυτά. Τώρα μετράμε αντίστροφα για τον ευρωπαϊκό αγώνα της ΑΕΚ με αντίπαλο την Σάμροκ Ρόβερς, όπου είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να πάρει το τρίποντο, προκειμένου να φτάσει στους 6 βαθμούς και να απογειώσει τις πιθανότητες συμμετοχής στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Είναι απαραίτητο το 3 στα 3 για την Ένωση εντός έδρας για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος και μακάρι να μπορέσει να πάρει κάτι και εκτός για να διεκδικήσει ακόμη και οκτάδα! Όπως αποδείχθηκε, άσχετα αν πρόκειται για το Conference League, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει διπλό η ομάδα του Νίκολιτς: άλλωστε τα εκτός έδρας είναι με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ αντίστοιχα, κάτι που σημαίνει ότι η ευκαιρία χάθηκε με την Τσέλιε.

Αυτό σημαίνει ότι είναι αυτονόητη η υποχρέωση νίκης της ΑΕΚ με αντίπαλο την πρωταθλήτρια της Ιρλανδίας, η οποία δεν έχει βαθμό στις πρώτες δυο αγωνιστικές, άρα προφανώς και δεν θα έρθει να χάσει με... κάτω τα χεριά. Για την ακρίβεια αυτό το ματς θα συνιστά τελικό για την Σάμροκ Ρόβερς μιας και παίζει το τελευταίο της χαρτί για να έχει όποια ελπίδα για να μη γράψει απλά μια συμμετοχή στο Conference League και τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουν όλοι στο μυαλό τους στο κιτρινόμαυρο ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως το γεγονός ότι έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα της, άρα είναι αδιάφορα τα παιχνίδια για εκείνη στη χώρα της (πλην του τελικού Κυπέλλου που έχει να δώσει κάτι το οποίο σημαίνει ότι προετοιμάζεται για αυτά τα ματς: Ευρώπης και τελικού).

Η προσέγγιση από τον Μάρκο Νίκολιτς είναι απόλυτα σωστή και σε επίπεδο τακτικής και επιλογών προσώπων από όσα έχουμε διακρίνει και διαπιστώσει από τη δουλειά που έχει κάνει στο σχετικό κομμάτι. Το αντιλαμβάνεται κανείς και από τα λόγια του στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου: «Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι ιδιαίτερα ματς. Υποδεχόμαστε τους πρωταθλητές Ιρλανδίας. Είναι μια ομάδα με καλή νοοτροπία. Τους έχουμε αναλύσει, έχουμε παρουσιάσει στους παίκτες μας τους πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και πίστη και μοναδικός στόχος είναι η νίκη γιατί μπορεί να είναι καθοριστική για την πρόκριση. Δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου». Αυτό ακριβώς ισχύει: η συγκέντρωση πρέπει να είναι στο 100% και να μην υπάρχει καμία άλλη σκέψη από τη νίκη, ακόμη και σε επίπεδο εμμονής, τίποτα άλλο από τρεις βαθμοί, διότι όντως θα είναι καθοριστικοί για την πρόκριση της ΑΕΚ.

ΥΓ: Τα λόγια είναι περιττά για την απώλεια του Μάριου, για τη δολοφονία του, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το συναίσθημα του πόνου, της θλίψης και της οργής. Βυθίστηκε μια οικογένεια σε ένα ατελείωτο και μόνιμο πένθος και τέλειωσε η ζωή τους -και ας υπάρχει αυτή- διότι πραγματικά τέλειωσε και η ζωή των γονιών του Μάριου, μαζί με αυτή του παιδιού τους... Τέτοιες μέρες και ώρες καλό είναι να μη μιλάνε αρκετά και πολλοί και να μη προσπαθούν σιχάματα μέσω των ελεγχόμενων ΜΜΕ τους να... ξεπλύνουν ένα έγκλημα! Εννοείται πως τα περισσότερα το προσπέρασαν, ας είναι δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο, δεν είναι "δικός τους", έτσι λειτουργούν, τουλάχιστον μη γράφουν καν και επίσης να σταματήσουν να εικάζουν τι έγινε και πώς, δεν έχουν ιδέα, η ΕΛ.ΑΣ έχει τα βίντεο και έχουν διαπιστώσει ποιοι και γιατί τα είχαν τα μαχαίρια, οι υπόλοιποι επιβάλλεται να βγάλουν τον σκασμό!