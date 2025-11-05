Στίβεν Μπράντλεϊ: Ο προπονητής-σύμβολο της Σάμροκ Ρόβερς που διέλυσε τα σκοτάδια της ζωής του

Εάν κάποιος βρίσκεται πίσω από την απίθανη εξέλιξη της Σάμροκ Ρόβερς τα τελευταία χρόνια, αυτός δεν είναι άλλος από τον Στίβεν Μπράντλεϊ. Το Gazzetta ρίχνει φως στις άγνωστες πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου που καθορίστηκε από καταστάσεις που κανένας δεν θέλει να αντιμετωπίσει.

«Μέσα σε ένα λεπτό αφότου γύρισα σπίτι, κλώτσησαν την πόρτα και μπήκαν μέσα. Μου έβαλαν ένα όπλο στο κεφάλι. Ο ένας έλεγε: ''Πυροβόλησέ τον, πυροβόλησέ τον!'' Κι ο άλλος με μαχαίρωσε τρεις φορές. Αυτό είναι όλα όσα θυμάμαι». Οι φράσεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν επεισόδιο από σενάριο ταινίας, όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο.

Ήταν το πρώτο βίωμα-σοκ του Στίβεν Μπράντλεϊ, του εδώ και εννέα χρόνια προπονητή της Σάμροκ Ρόβερς. Μόλις στα 18 του η ζωή του κινδύνεψε, ο νεαρός και ταλαντούχος ποδοσφαιριστής από το Δουβλίνο κοίταξε τον θάνατο στα μάτια και τον νίκησε. Όπως έκανε και ο γιος του αρκετά χρόνια αργότερα.

Δεν είναι μόνο ο αναμορφωτής της Σάμροκ, ο άνθρωπος που από όταν την ανέλαβε το 2016 την έχει οδηγήσει σε τίτλους, διακρίσεις και αναγνώριση. Είναι ένας άνθρωπος με βιώματα που τον «χάραξαν», αλλά και τον βοήθησαν να δει με άλλο μάτι την ίδια του την ύπαρξη. Το Gazzetta παρουσιάζει τις στιγμές εκείνες που καθόρισαν τον Στίβεν Μπράντλεϊ, τον προπονητή της προσεχούς αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference League (6/11, 19:45).

Με το όπλο στον κρόταφο

Οι εμπειρίες καθορίζουν την διάπλαση του χαρακτήρα και στην περίπτωσή του, ο κόουτς Μπράντλεϊ δέχθηκε ένα ισχυρό ηλεκτροσόκ όταν ήταν ακόμη έφηβος. Το 2003, μία επίθεση μέσα στο σπίτι του, παραλίγο να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή.

Όπως ο ίδιος είχε περιγράψει, κάποιος τον μαχαίρωσε και μετά έχασε τις αισθήσεις του. Τα λόγια του χειρούργου που τον περιέθαλψε στο νοσοκομείο του Λονδίνου που νοσηλεύτηκε μετά το περιστατικό ήταν αφοπλιστικά:

«Μου είπε ότι το μαχαίρι για λίγα χιλιοστά δεν διαπέρασε τον εγκέφαλό μου. Αλλιώς θα ήμουν νεκρός. Αμύνθηκα για να αποφύγω τη λεπίδα, το μαχαίρι κινήθηκε πλαγίως και όχι καθέτως και έτσι τη γλίτωσα. Είχα επίσης τέσσερα σπασμένα πλευρά, προφανώς με κλωτσούσαν όσο ήμουν αναίσθητος!».

Ένα ακριβό ρολόι χειρός, αυτός ήταν ο λόγος που ο 18χρονος τότε Μπράντλεϊ βρέθηκε μία ανάσα μακριά από τον θάνατο. Αυτή ήταν η λεία των ληστών. Η υλική. Όμως μαζί με αυτή, απομύζησαν το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Το οποίο αποστράφηκε, παρότι το 2004 πέρασε από το κατώφλι της Άρσεναλ.

«Στα 17 είχα δικό μου σπίτι και αυτοκίνητο, ήταν γελοίο. Δεν είναι σωστό, γι' αυτό πολλοί αποτυγχάνουν. Είχα πάρα, πάρα πολλά χρήματα από πολύ νωρίς». Μόλις στα 30 του, κρέμασε τα παπούτσια του έχοντας χάσει πλήρως την αγάπη του για το άθλημα. Τουλάχιστον για να το υπηρετήσει από τη θέση του ποδοσφαιριστή.

«Αρχιτέκτονας» με δικά του σχέδια και όρους

Ο δρόμος του τον έφερε στη Σάμροκ Ρόβερς, στην ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές ως παίκτης. Το ταξίδι που ξεκίνησε το 2014 από τη θέση του βοηθού προπονητή και λιγότερο από δέκα χρόνια αργότερα, τιτλοφορείται ως θρύλος του συλλόγου -και όχι άδικα. Το 2016 αποτέλεσε λύση ανάγκης, προσωρινή επιλογή, αναλαμβάνοντας ως υπηρεσιακός. Η αναβάθμιση δεν άργησε να έρθει, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ανακοινώθηκε ως ο πρώτος προπονητής και τα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ ιστορία.

Κάθε αρχή και δύσκολη, λέει το ρητό. Περίπου αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Μπράντλεϊ. Αλλά η διάκριση δεν άργησε ιδιαίτερα να έρθει. Το 2019 η Σάμροκ Ρόβερς κατέκτησε το Κύπελλο Ιρλανδίας για πρώτη φορά μετά το 1987. Ακολούθησε η εκτόξευση. Μέσα στα επόμενα έξι χρόνια, ο Μπράντλεϊ οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή του πρωταθλήματος πέντε φορές, καθιστώντας την φυσικά την πιο επιτυχημένη των τελευταίων ετών.

«Πρέπει να βρίσκεις πάντα τη σωστή ισορροπία. Φέρνεις παίκτες και τους αφήνεις να μάθουν κι αυτό απαιτεί προγραμματισμό», αναλύει ο Μπράντλεϊ εξηγώντας την... μαγιά της επιτυχίας: «Για να το κατανοήσει κανείς, πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγεις την πώληση παικτών σε έναν σύλλογο. Σε έναν ιδανικό κόσμο τους κρατάς όλους. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το να καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι στην ''τροφική αλυσίδα''. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στην πώληση παικτών».

Αυτή είναι η φιλοσοφία του και βάσει εκείνης μετέτρεψε την ομάδα του σε μία καλοδουλεμένη μηχανή σε όλα τα επίπεδα. Μέσα σε αυτά τα εννέα χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της, η Σάμροκ έχει αποκομίσει 7,5 εκατ. ευρώ από πωλήσεις παικτών της α' ομάδας και της ακαδημίας , ενώ στον αντίποδα ξόδεψε μόλις 250.000 ευρώ! Σήμα κατατεθέν για την εξέλιξη και την σταθερότητα της ομάδας είναι η εμπιστοσύνη στους γηγενείς, στα νέα ταλέντα, στις ικανότητές τους. Εξού και ο μέσος όρος ηλικίας των 25,5 ετών.

«Οι Ιρλανδοί παίκτες πάνε στην Αγγλία πολύ νωρίς και αυτό συνέβαινε κυρίως τα προηγούμενα χρόνια. Οι περισσότεροι από αυτούς γυρνούσαν πίσω καταρρακωμένοι, μισώντας το ποδόσφαιρο! Το ξέρω, γιατί ήμουν ένας από αυτούς... Έλεγα: ''Όταν γίνω προπονητής αυτό πρέπει να κάνω, να φτιάξω πρώτα τον άνθρωπο και μετά τον παίκτη''»,

Ο Γολγοθάς της λευχαιμίας και ο Μαραθώνιος της ζωής

«Πίεση είναι να αφήνεις τον γιο σου πάνω σε ένα χειρουργικό τραπέζι ελπίζοντας ότι θα τα καταφέρει. Πίεση είναι να βλέπεις το παιδί σου να κάνει χημειοθεραπεία σε ένα δωμάτιο με άλλα είκοσι πολύ άρρωστα παιδιά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πίεση, το να χάσεις τη δουλειά σου δεν είναι πίεση, η προπονητική δεν είναι πίεση». Τον Ιούνιο του 2022, ο οκτώ -τότε- ετών γιος του Μπράντλεϊ, ο μικρός Τζος, διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Γροθιά στο στομάχι, το λιγότερο.

Μερικούς μήνες μετά, η Σάμροκ Ρόβερς κατακτάει το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα επί εποχής Μπράντλεϊ. Ο μεγάλος μαχητής Τζος ήταν εκεί, μαζί με τον πατέρα του και τους παίκτες της ομάδας. Όλοι μαζί σήκωσαν το τρόπαιο σε μία συγκινητική στιγμή, με πολλά... σκουπιδάκια στα μάτια.

One of the best Irish sporting moments of 2022. Josh Bradley - who was diagnosed with leukaemia in June - lifts the League of Ireland trophy alongside his dad and the triumphant Shamrock Rovers squad. 💚pic.twitter.com/7cDx6RtWfL — Balls.ie (@ballsdotie) October 30, 2022

«Στο νοσοκομείο δεν πίστευαν ότι ο Τζος θα μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι, αλλά εκείνος ήθελε να έρθει μαζί μας εκείνο το βράδυ», θυμάται ο Μπράντλεϊ.

Τρία χρόνια, ο μικρός Τζος έδινε τη δική του μάχη έχοντας στο πλευρό την οικογένειά του, τους γιατρούς του, τους φίλους του και όλο τον κόσμο της Σάμροκ. Με όπλα του τη στήριξη, το χαμόγελό του, τη θέληση. Τον περασμένο Αύγουστο, ο κύκλος των σκληρών θεραπειών έφτασε στο τέλος του, ο Τζος ολοκλήρωσε επιτυχώς την επίπονη και δύσκολη διαδικασία βγαίνοντας νικητής.

Ah lads, this is everything.



Josh Bradley - son of Shamrock Rovers manager Stephen - rang the bell at Crumlin hospital yesterday.



The 11-year-old started his cancer treatment three years ago and is now moving on to the next chapter



📹@OscarsKidsIEpic.twitter.com/JdEOQfDNnt — Balls.ie (@ballsdotie) August 20, 2025

Δέκα ημέρες πριν, ο Μπράντλεϊ εμφανίστηκε αργοπορημένος κατά δέκα λεπτά στο ματς της ομάδας του με την Ντέρι Σίτι για το πρωτάθλημα. Ο 40χρονος προπονητής προσγειώθηκε με ελικόπτερο μαζί με τον βοηθό του Γκλεν Κρόνιν, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να προλάβουν το παιχνίδι. Τι κι αν πριν από λίγο έτρεχε για περίπου 4 ώρες στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου!

Γιατί αυτός είναι ο Στίβεν Μπράντλεϊ. Συμμετείχε στον Μαραθώνιο για προσωπικούς λόγους, για φιλανθρωπική υποστήριξη. Για να συγκεντρώσει χρήματα για την οργάνωση Oscar’s Kids Ireland που στηρίζει παιδιά με καρκίνο στην Ιρλανδία.

Έχοντας βιώσει τον μεγαλύτερο φόβο ενός γονέα, να χάσει δηλαδή το παιδί του, ήξερε ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ήταν αυτό. Να βοηθήσει άλλες οικογένειες που βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά.