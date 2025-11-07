Ο προπονητής της Σάμροκ Ρόβερς για το πέναλτι του Γιόβιτς: «Οι διαιτητές πήραν μία τραγική απόφαση στο τέλος, μας στέρησαν τρεις βαθμούς»

Ο προπονητής της Σάμροκ Ρόβερ, Στίβεν Μπράντλει, στη συνέντευξη τύπου μετά την ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, μίλησε για τη χαμένη ευκαιρία της ομάδας του να διεκδικήσει τη νίκη.

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (06/11) τη Σάμροκ Ρόβερς, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να πάρουν μία ιστορική ισοπαλία παρά το γεγονός ότι προηγούνταν μέχρι το 90', όταν και η «Ένωση» ισοφάρισε μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σέρβου επιθετικού, Λούκα Γιόβιτς.

Ο προπονητής της Σάμροκ Ρόβερς παντως, Στίβεν Μπράντλει, στη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης εμφανίστηκε αρκετά δυσαρεστημένος με τη διαιτησία και την παράβαση που καταλόγισε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα, στερώντας από τους παίκτες του την ευκαιρία να πάρουν μία πολύτιμη νίκη.

«Νομίζω ότι οι διαιτητές πήραν μια τραγική απόφαση στο τέλος. Στην αρχή της σεζόν μας είπαν ότι αν ένας παίκτης διώχνει την μπάλα και το χέρι του είναι σε φυσική θέση, δεν είναι πέναλτι. Και δίνει μια απαίσια απόφαση, η οποία είναι πραγματικά απογοητευτική σε αυτό το επίπεδο. (Ο διαιτητής) μας κόστισε τρεις βαθμούς σήμερα, επειδή έλεγα για τόσο καιρό ότι επτά βαθμοί θα μας φέρνουν πολύ κοντά στην πρόκριση και χρειαζόμασταν να πάρουμε έναν βαθμό με μία από τις μεγάλες ομάδες. Έπρεπε να ήμασταν στους τρεις, τώρα είναι ένας. Νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε δύο παιχνίδια από τα τρία τελευταία μας και να δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό».

Ο Μπράντλει παραδέχθηκε ακόμη την ανωτερότητα του αντιπάλου του, αλλά τόνισε πως τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες του ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι και κατάφεραν να εξουδετερώσουν την επιθετική υπεροχή της ΑΕΚ.

«Είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι που δεν κερδίσαμε το παιχνίδι και αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο επειδή η ΑΕΚ είχε την κατοχή και έκανε πολλά σουτ. Αλλά ξέραμε ότι αυτό θα συνέβαινε πριν από τον αγώνα. Υποφέραμε κατά καιρούς, κάτι που είναι αρκετά φυσιολογικό σε αυτά τα μέρη. Νομίζω ότι οι παίκτες ήταν εξαιρετικοί. Έπρεπε να δείξουν πραγματικό χαρακτήρα και πραγματική προσωπικότητα για να αμυνθούν όπως έκαναν και τα κατάφεραν εξαιρετικά. Αν μας το έλεγες αυτό πριν από τον αγώνα, ότι δηλαδή θα έρθουμε εδώ εναντίον αυτής της ομάδας και θα πάρουμε έναν βαθμό, είμαι σίγουρος ότι δε θα ήμασταν απογοητευμένοι όπως τώρα».

Ο τεχνικός της Σάμροκ ήταν επίσης έξαλλος που ούτε ο Ισπανός διαιτητής του αγώνα, Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, ούτε ο εκπρόσωπος της UEFA δεν προέβησαν σε περαιτέρω ενέργειες, καθώς οι οπαδοί της «Ένωσης» στόχευαν τους αντίπαλους παίκτες με λέιζερ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

«Όχι μόνοι οι παίκτες μου, αλλά και οι διαιτητές του αγώνα είχαν έγιναν επίσης στόχος. Νόμιζα ότι οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να είχαν κάνει περισσότερα, έκαναν μόνο μία (προειδοποιητική) ανακοίνωση. Γιατί να κάνεις μόνο μία ανακοίνωση; Αυτό συνέβαινε σε κάθε λεπτό του αγώνα».