Πιερό: «Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εύκολες αναμετρήσεις, πρέπει να αξιοποιώ τις ευκαιρίες μου»

Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Φρανζί Πιερό στάθηκε στην απόλυτη συγκέντρωση που πρέπει να έχουν οι κιτρινόμαυροι κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος επιβάλλεται να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φρανζί Πιερό στη συνέντευξη Τύπου ενόψει Σάμροκ Ρόβερς:

Για το πως διαχειρίζεται τα ματς που δεν σκοράρει για να επανέλθει στα γκολ: «Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο. Η δουλειά μου είναι να μπω και να κάνω αυτά που απαιτεί ο προπονητής. Κάποιες φορές δεν μου δίνονται οι χώροι, κάποιες φορές υπάρχει η ατυχία. Πρέπει πάντα να είμαι έτοιμος για να αξιοποιήσω την ευκαιρία που θα μου δοθεί».

Για την εικόνα που έχει για τη Σάμροκ και τι δυναμική περιμένει από τον αντίπαλο: «Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ιρλανδίας. Είναι μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση και πρέπει να είσαι έτοιμος στο μέγιστο βαθμό. Δεν υπάρχουν εύκολες αναμετρήσεις, πρέπει να δώσουμε το 100% στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν σκέφτεται πως ένα δικό του γκολ θα είναι σημαντικό για να ωθήσει την ομάδα στην πρόκριση: «Πρέπει να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Επιθυμία μου είναι να σκοράρω. Μπορεί να συμβεί, μπορεί όχι, αλλά ο στόχος είναι η πρόκριση. Αν κερδίσουμε αύριο χωρίς δικό μου γκολ, αλλά έχοντας κάνει αυτά που θέλει η ομάδα, θα είμαι χαρούμενος. Πρέπει να είμαι έτοιμος και να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες μου».