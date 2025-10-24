Γκλάσνερ: «Η ΑΕΚ Λάρνακας μας δίδαξε κάτι πολύ σημαντικό σήμερα»

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ, στις δηλώσεις του μέτα την εντός έδρας ήττα της Κρίσταλ Πάλας από την ΑΕΚ Λάρνακας μίλησε για τα λάθη που έκανε η ομάδα του, εκθειάζοντας τους Κύπριους που εκμεταλέυτηκαν τις ευκαρίες τους.

Η ΑΕΚ Λάρνακας έκανε ένα σπουδάιο «διπλό» τη Πέμπτη (23/10) στο Λονδίνο επικρατώντας με 0-1 των κυπελλούχων Αγγλίας, Κρίσταλ Πάλας. Μετά τη σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Άλκμααρ οπού η κυπριακή ομάδα νίκησε με το επιβλητικό 4-0, το σύνολο του Ιμανόλ Ιντιακέθ πραγματοποίησε δεύτερη συνεχόμενη τρομερή εμφάνιση στο Conference League και έκανε το 2/2 κόντρα σε πολύ δύσκολες ομάδες, με το σενάριο για τη πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους 16 να φαντάζει πιο υπαρκτό από ποτέ.

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης μίλησε για το τα λάθη που έγιναν, από τα οποία προήλθε και η ήττα.

«Η εύκολη απάντηση είναι ότι δεν σκοράραμε από τις ευκαιρίες που είχαμε. Κάναμε ένα λάθος και μας τιμώρησαν. Νομίζω ότι αυτή είναι η περίληψη»

«Βρεθήκαμε για ακόμη μία φορά απέναντι σε ένα πολύ βαθύ μπλοκ και δεν είναι τόσο εύκολο να δημιουργήσεις 10 καθαρές ευκαιρίες όταν οι αντίπαλοι αμύνονται με 10. Αλλά στο τέλος είχαμε 13 ή 14 σουτ μέσα στην περιοχή και δεν ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί για να πάρουμε το προβάδισμα ή να σκοράρουμε αρκετά γκολ», συμπλήρωσε ο Αυστριακό τεχνικός.

«Είχαν συνολικά, νομίζω, τέσσερα σουτ και το γκολ προήλθε από το μοναδικό λάθος που κάναμε. Οπότε, συγχαρητήρια στη Λάρνακα . Ήταν πολύ αποτελεσματικοί. Αυτό που πρέπει να μάθουμε και αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».

Τέλος, ο Γκλάσνερ αναφέρθηκε σε αυτό που τους «δίδαξαν» οι παίκτες της Λάρνακας και που πρέπει πάντα να θυμούνται τόσο εκείνος όσο και η ομάδα του.

«Αυτό που μας δίδαξαν σήμερα οι παίκτες της Λάρνακας είναι το ότι πρέπει να παραμένουμε ταπεινοί. Ναι, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Οι παίκτες θα μάθουν από αυτό, ξέρω αυτή την ομάδα, ξέρω αυτούς τους παίκτες... Είναι απογοητευτικό. Σήμερα είναι μία άκρως απογοητευτική βραδιά. Αλλά από την άλλη πλευρά, ίσως όλο το περιβάλλον το χρειαζόταν αυτό για να θυμάται να παραμείνει ταπεινό».

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 24, 2025