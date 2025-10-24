Ιστορία Δαβίδ εναντίον Γολιάθ ή αλλιώς Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας! Οι Κύπριοι με γενναία εμφάνιση έφυγαν με ένα ασύλληπτο διπλό με 1-0 από το Λονδίνο και... τρέλαναν την Ευρώπη. Οριστική διακοπή στο Ριέκα - Σπάρτα Πράγας.

Ριέκα - Σπάρτα Πράγας (Διακοπή)

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής που μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε... λίμνη, ο Άγγλος διαιτητής Ρόμπερτ Τζόουνς αναγκάστηκε να διακόψει τον αγώνα στο 0-0, μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Με άλλα λόγια, οι παίκτες δεν επέστρεψαν ποτέ στον αγωνιστικό χώρο μετά το ημίχρονο. Οι συνθήκες είχαν γίνει απαγορευτικές - η μπάλα σταματούσε στο νερό – και ύστερα από συζήτηση με τους αρχηγούς ελήφθη η μοναδική λογική απόφαση. Θυμίζουμε, πως αρχικά διεκόπη στο 13ο λεπτό κι έπειτα από πιέσεις άλλαξε ωρα η διεξαγωγή. Οι ομάδες επέστρεψαν στις 22.00, έπαιξαν άλλα 32 λεπτά και μετά... τέλος.

Τι θα συμβεί τώρα με τον αγώνα; Το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι να συνεχιστεί την Παρασκευή στις 16:00, όπως είχε αρχικά προαναγγελθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης διακοπής. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να προκύψει και κάτι απρόσμενο. Πιθανότερο πάντως είναι να διεξαχθεί την Παρασκευή, καθώς προβλέπεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός.

Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας 0-1

Τι «μπαμ» ήταν αυτό! Η ατρόμητη ΑΕΚ Λάρνακας πήρε τη νίκη της αγωνιστικής στην Ευρώπη αφού «λύγισε» την Κρίσταλ Πάλας μέσα στο Λονδίνο και της χάλασε το εντός έδρας ευρωπαϊκό της ντεμπούτο για να κάνει το 2/2 στο Conference League. Ο Μπάγιτς στο 51' ήταν αυτός που τιμώρησε την αναποτελεσματικότητα των Αετών και έκρινε το παιχνίδι.

Χάμρουν - Λωζάνη 0-1

Σημαντική νίκη πήρε η Λωζάνη, που συνεχίζει ακάθεκτη και «απόλυτη» στο Conference League. Η ελβετική ομάδα επικράτησε 1-0 στην έδρα της Χάμρουν κι έκανε το 2/2 στην Ευρώπη. Ο Ντιακιτέ στο 38' πέτυχε το γκολ που έκρινε το παιχνίδι.

Λίνκολν - Λεχ Πόζναν 2-1

Την έκπληξη έκανε η Λίνκολν, που, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά γονάτισε με 2-1 τη Λεχ Πόζναν στο Γιβραλτάρ και πήρε την πρώτης της νίκη. Ο Γκόμες άνοιξε το σκορ στο 33' αλλά ήρωας ντύθηκε ο Ρούτιενς που στο 88' χάρισε το τρίποντο μετά την προσωρινή μείωση των Πολωνών με τον Ισάκ στο 77'.

Άλκμααρ - Σλόβαν 1-0

Tην πρώτη τους νίκη στη League Phase πέτυχαν οι Ολλανδοί, αφού επικράτησαν 1-0 εντός έδρας της Σλόβαν. Χωρίς βαθμό στη φετινή διοργάνωση οι Σλοβάκοι. Η Αλκμααρ είχε τον έλεγχο έχασε ευκαιρίες και στο 44' άνοιξε το σκορ με τον Μίνανς. Ο ίδιος παίκτης λίγα λεπτά αργότερα έχασε πέναλτι. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση οι Σλοβάκοι λόγω αποβολής του Κρουζ στο 87'.

Μπρεϊντάμπλικ - Κουόπιο 0-0

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Μπρεϊντάμπλικ και Κουόπιο. Ηταν ο πρώτος βαθμός για τους γηπεδούχους και ο δεύτερος για τους Φινλανδούς. Οι Ισλανδοί είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν, αλλά στο 57' ο Γκουνλάουγκσον έχασε πέναλτι. Στις καθυστερήσεις ο Τουρέ αποβλήθηκεγια την Κουόπιο.

Ντρίτα - Ομόνοια 1-1

Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Ντρίτα και Ομόνοια! Οι Κύπριοι άνοιξαν λογαριασμό στη διοργάνωση, αν και θα μπορούσαν κάτι περισσότερο. Το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ βρέθηκε ξανά νωρίς πίσω στο σκορ (12ο) λεπτό, όταν ο Μάναϊ με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους, ο Μασούρας διαμόρφωσε το 1-1. Η Ομόνοια έμεινε για 13ο παιχνίδι σε φάση ομίλων χωρίς νίκη, έχοντας απολογισμό εννιά ήττες και τέσσερις ισοπαλίες.

Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα 0-3

Στην κορυφή της βαθμολογίας η Φιορεντίνα, η οποία διέλυσε με 3-0 τη Ραπίντ στη Βιέννη. Ηταν η δεύτερη νίκη για τους Ιταλούς, ενώ οι Αυστριακοί είναι στον πάτο χωρίς βαθμό. Ο Εντούρ άνοιξε το σκορ στο 9' με τη βοήθεια της τύχης, ενώ στο 48' ο Τζέκο πέτυχε το 2-0. Στο 88ο λεπτό ο Γκούντμουντσον διαμόρφωσε το 3-0.

Στρασβούργο - Γιαγκελόνια 1-1

Οι Γάλλοι έχασαν την ευκαιρία να πάρουν τη δεύτερή τους νίκη στη League Phase, αφού παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στη Γιαγκελόνια. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με τον Στοϊνοβιτς στο 53', ωστόσο ο Πανιτσέλι στο 79' διαμόρφωσε το 1-1. Αλλαγή στις καθυστερήσεις μπήκε ο Ράλλης.

Σκεντίγια - Σέλμπουρν 1-0

Μεγάλη νίκη για τη Σκεντίγια, η πρώτη στη League Phase, καθώς επικράτησε 1-0 της Σέλμπουρν. Ελάχιστες οι φάσεις στο ματς, με τους γηπεδούχους να παίρνουν το τρίποντο στις καθυστερήσεις με αυτογκόλ του Μπάρετ!

Χάκεν - Ράγιο 2-2

Με γκολ στις καθυστερήσεις, η Ράγιο κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο στη φετινή διοργάνωση, μιας και απέσπασε ισοπαλία 2-2 στη Σουηδία από τη Χάκεν. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 15' με γκολ του Γκαρθία, ωστόσο στο 41' η Χάκεν ισοφάρισε σε 1-1 με τον Λίντμπεργκ. Ιδανικό ξεκίνημα στην επανάληψη για τους Σουηδούς, αφού στο 55' ο Μπρούσμπεργκ πέτυχε το 2-1. Ωστόσο, ο Ράτιου στο 90+13' διαμόρφωσε το 2-2. Αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος ο Τσαβαρία της Ράγιο.

Σαχτάρ - Λέγκια 1-2

Στο ουδέτερο στάδιο «Miejski» η Λέγκια κατόρθωσε να πάρει ένα σημαντικό... διπλό, αφού επικράτησε της Σαχτάρ με 2-1. Πρώτη νίκη για τους Πολωνούς και ταυτόχρονα πρώτη ήττα για τους Ουκρανούς. Ο Αγκουστίνιακ άνοιξε το σκορ για τη Λέγκια, ωστόσο ο Μεϊρέλες σημείωσε το 1-1. Οι Πολωνοί πίεσαν και στις καθυστερήσεις πάλι ο Αγκουστίνιακ διαμόρφωσε το 2-1.

Σίγκμα - Ράκοβ 1-1

Με τον Σβάρνα να σκοράρει στις καθυστερήσεις, η Ράκοβ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην Τσεχία από τη Σίγκμα, έμεινε αήττητη και ταυτόχρονα βρέθηκε στην 8η θέση. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 83ο λεπτό, όμως ο Σβάρνας στο 90' με ιδανικό τελείωμα έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του.

Κραϊόβα - Νόα 1-1

Η Νόα απέσπασε βαθμό στη Ρουμανία από την Κραϊόβα και έφτασε τους τέσσερις βαθμούς. Αυτός ήταν ο πρώτος πόντος για τους γηπεδούχους. Η Κραϊόβα προηγήθηκε με τον Ετίμ στο 38', ωστόσο στο 73' ο Μουλαχουσεΐνοβιτς διαμόρφωσε το 1-1 για τους Αρμένιους.

Μάιντς - Ζρίνσκι 1-0

Το «απόλυτό» της διατήρησε η Λιλ που δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Ζρίνσκι και τη νίκησε με 1-0 για να κάνει το 2/2. Άνοιξε το σκορ με τον Βάιπερ στο 24' και, αφού οι Βόσνιοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 38', προστάτευσε άψογα το προβάδισμά της και πήρε το σημαντικό αποτέλεσμα.

Σαμσουνσπόρ - Ντινάμο Κιέβου 3-0

Εντυπωσιακή ήταν η Σαμσουνσπόρ που δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Ντινάμο Κιέβου. Η τουρκική ομάδα διέλυσε τους Ουκρανούς στη Σαμψούντα με τριάρα (3-0) και πήρε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς. Μουσάμπα και Μάριους έβαλαν τη Σαμσουνσπόρ σε θέση οδηγού και ο Χόλσε στο δεύτερο μέρος τελείωσε το παιχνίδι.

Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε 0-2

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι συνέχισε η Τσέλιε. Μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, οι Σλοβένοι πήραν μεγάλο τρίποντο και στην Ιρλανδία απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς. Με δύο γκολ του ασταμάτητου πραγματικά Κοβάσεβιτς πήραν το τρίποντο (2-0), έκαναν το 2/2 στο Conference League κι έχουν βάλει πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση.