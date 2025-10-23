Τα highlights από το εμφατικό 6-0 της ΑΕΚ επί της Αμπερντίν

Η ΑΕΚ... σκόρπισε την Αμπερντίν με 6-0 στην OPAP Arena. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την εμφατική νίκη της Ένωσης.

Η ΑΕΚ διέλυσε την Αμπερντίν με 6-0 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League.

Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν με το πόδι στο γκάζι σκοράροντας τρία γκολ στο πρώτο μέρος με τον Κοϊτά να βρίσκει δύο φορές δίχτυα και τον Ελίασον να σκοράρει ακόμα ένα.

Στο δεύτερο μέρος η Ένωση συνέχισε στο ίδιο τέμπο, με τους Μαρίν, Γιόβιτς και Κουτέσα να βρίσκουν επίσης δίχτυα, ενώ το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο με τους κιτρινόμαυρους να έχουν συνολικά τέσσερα δοκάρια.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από το ΑΕΚ-Αμπερντίν 6-0: