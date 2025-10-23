ΑΕΚ: Η τέταρτη ευρωπαϊκή εξάρα στην ιστορία της και η «ισοφάριση» του ρεκόρ
Μαγική βραδιά για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε την Αμπερντίν με 6-0 και «μάτσαρε» την πιο ευρεία ευρωπαϊκή της νίκη.
H προηγούμενη νίκη της Ένωσης με 6-0 ήταν στις 9 Αυγούστου του 2001 όταν ο Δικέφαλος είχε ισοπεδώσει με το ίδιο σκορ την Χρέφενμαχερ από το Λουξεμβούργο, στο «Νίκος Γκούμας», για προκριματικά του Κυπέλλου UEFA.
Αυτή ήταν η τέταρτη ευρωπαϊκή εξάρα της ΑΕΚ. Στις 13 Σεπτεμβρίου η Ένωση είχε υποτάξει με 6-1 την Πόρτο για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου του 1999 η ΑΕΚ είχε επικράτησει με το ίδιο σκορ της Τορπέντο Κουταΐσι από τη Γεωργία, στη Νέα Σμύρνη, για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA.
